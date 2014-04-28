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У Канаді бобри на кілька годин позбавили місто доступу до Інтернету

У Канаді бобри на кілька годин позбавили місто доступу до Інтернету
У Канаді провайдер звинуватив бобрів у тому, що вони на кілька годин залишили місто у штаті Британська Колумбія без доступу до інтернету.

Згідно з повідомленням провайдера, близько 900 користувачів у містечку Тамблер-Рідж, де живе близько 2000 людей, залишилися без інтернету зранку в суботу, 24 квітня, після того, як бобер у кількох місцях перекусив важливий оптоволоконний кабель, - пише Суспільне.

Також відключення торкнулося 60 клієнтів кабельного телебачення й спричинило несправності в роботі місцевого стільникового зв'язку.

Представниця провайдера Ліз Сові назвала це "дуже незвичайним і унікальним для Канади поворотом подій".

За її словами, кабель був прокладений під землею на глибині близько метра та мав спеціальний захист товщиною 12 см, який вони також прогризли. Провайдер відновив інтернет-зв'язок ввечері у неділю, 25 квітня.

У компанії вважають, що бобри шукали матеріали для побудови свого "будинку". Наприклад, вони використовували стрічку для маркування волокон як частину своєї греблі.

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Теги: Канада, курйоз, Інтернет
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