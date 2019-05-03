Оприлюднили графік проведення додаткової сесії ЗНО-2021





Про це йдеться у повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), - пише



Реєстрація на додаткову сесію ЗНО проходитиме з 6 до 18 травня включно. На неї можуть реєструватися ті, хто не зміг потрапити на основну сесію.



Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:



29 червня – хімія;

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика (включно з завданнями рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова та українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.



Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня, наголошується в повідомленні УЦОЯО.



Зазначимо, що основна сесія ЗНО в Україні триватиме з 21 травня до 15 червня.

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