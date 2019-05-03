Оприлюднили графік проведення додаткової сесії ЗНО-2021
Сьогодні, 02:16
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) пройде в Україні з 29 червня до 14 липня включно.
Про це йдеться у повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), - пише Zaxid.net.
Реєстрація на додаткову сесію ЗНО проходитиме з 6 до 18 травня включно. На неї можуть реєструватися ті, хто не зміг потрапити на основну сесію.
Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:
29 червня – хімія;
1 липня – англійська мова;
2 липня – німецька мова;
5 липня – іспанська мова;
6 липня – французька мова;
7 липня – математика (включно з завданнями рівня стандарту);
8 липня – фізика;
9 липня – українська мова та українська мова і література;
12 липня – історія України;
13 липня – біологія;
14 липня – географія.
Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня, наголошується в повідомленні УЦОЯО.
Зазначимо, що основна сесія ЗНО в Україні триватиме з 21 травня до 15 червня.
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Про це йдеться у повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), - пише Zaxid.net.
Реєстрація на додаткову сесію ЗНО проходитиме з 6 до 18 травня включно. На неї можуть реєструватися ті, хто не зміг потрапити на основну сесію.
Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:
29 червня – хімія;
1 липня – англійська мова;
2 липня – німецька мова;
5 липня – іспанська мова;
6 липня – французька мова;
7 липня – математика (включно з завданнями рівня стандарту);
8 липня – фізика;
9 липня – українська мова та українська мова і література;
12 липня – історія України;
13 липня – біологія;
14 липня – географія.
Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня, наголошується в повідомленні УЦОЯО.
Зазначимо, що основна сесія ЗНО в Україні триватиме з 21 травня до 15 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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