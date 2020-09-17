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На Волині зіткнулися маршрутка та легковик

На Волині зіткнулися маршрутка та легковик
У Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспорта пригодаза участі маршрутки та лекогового автомобіля.

Про це повідомляє БУГ.

Аварія сталася вранці 26-го квітня на вулиці Ковельській в районі військової частини.

Я стало відомо БУГу з власних джерел, зіштовхнулися легковик і пасажирський автобус, що рухався за маршрутом Свійчів-Володимир-Волинський. Відомо, що легковик, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив маршрутку, яка їхала по головній.

На місці працювали поліція та швидка.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, ДТП
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