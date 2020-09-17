На Волині зіткнулися маршрутка та легковик





Про це повідомляє



Аварія сталася вранці 26-го квітня на вулиці Ковельській в районі військової частини.



Я стало відомо БУГу з власних джерел, зіштовхнулися легковик і пасажирський автобус, що рухався за маршрутом Свійчів-Володимир-Волинський. Відомо, що легковик, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив маршрутку, яка їхала по головній.



На місці працювали поліція та швидка.

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