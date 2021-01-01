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Волинянка Забужко розповіла, які фільми дивилася, коли хворіла на коронавірус

Волинянка Забужко розповіла, які фільми дивилася, коли хворіла на коронавірус
Відома українська літераторка Оксана Забужко, яка народилася на Волині, розповіла, що за два тижні коронавірусу вона надолужила все, що проґавила в кіно за десятиліття.

Про це вона написала на сторінках "Газета ua".

"Перші два тижні ковіду виявились повним паралічем всякої розумної активности, тому цим часом я вирішила скористатись, щоб трохи надолужити те, що була проґавила за минуле десятиліття на великому екрані. І хоч смаки в мене, як казав герой 50 відтінків, специфічні - наприклад, мене професійно цікавлять екранізації, думаю, тільки з такою настановою (ну і з ковідом же ж!) можна витримати "Маленьких жіночок" Ґрети Ґервіґ або британську "Леді Макбет" за Лєсковим із Флоренс П'ю, - а проте поділюся, все-таки, своїм коротким списком "корисного переглянутого", ану ж він іще комусь придасться", - пише Оксана Забужко.

Подаэмо список фільмів, яким ділиться письменниця:

1."Чекаючи на варварів" (2019) - от що може вийти, коли великий письменник (так, я люблю Джона Кутсея!) не обламується в старості написати доброму режисерові сценарій за своїм романом 40-літньої давности! Браво.

"Темні часи" - істинний гард-рок патріотичної пропаґанди

2."The Darkest Hour" (Темні часи, 2017) - випущене на екрани одночасно з "Дюнкерком" (таких збігів у "Міністерстві правди" її Королівської Величності не буває), шикарне й обов'язкове для перегляду британське пропаґандистське кіно - істинний гард-рок важкої патріотичної пропаґанди, раша курить бамбук!

3.The Reader/"Читець" (2008) - давно проґавлена чудесна екранізація чудесного роману Бернгарда Шлінка, до речі, чудесно перекладеного українською. Просто добре кіно, хімічно чиста насолода.

"Моє літо з Софі" Ребекки Золотовські - неймовірно милий фільм про дівчаче еротичне пробудження під впливом досвідченішої подружки. Тема "Приязні" Лесі Українки чи моїх "Дівчаток" у декораціях арабського кварталу сьогоднішніх Канн

4."An Easy Girl"/ "Моє літо з Софі" Ребекки Золотовські (2019) - відкриття талановитої режисерки, неймовірно милий фільм про дівчаче еротичне пробудження під впливом досвідченішої подружки, тема "Приязні" Лесі Українки (чи моїх "Дівчаток") в декораціях арабського кварталу сьогоднішніх Канн. Запам'ятовую ім'я, стежитиму.

5."Дощовий день у Нью-Йорку" Вуді Аллена (2019) - хто любить Вуді Аллена, буде радий пересвідчитись, що старий усе ще в формі.

Фон Трієр геній, але геній епохи, сенс якої порожнеча. Прекрасно, але вже вчора, - проїхали

6."Німфоманка" (2013) Ларса фон Трієра - не до неї було в 2014-му, тільки тепер подивилась. Фон Трієр геній, але геній епохи, сенс якої порожнеча, про що, власне, я вже писала в "Планеті Полин", хоч і на прикладі іншого його фільму; прекрасно, але вже вчора, - проїхали.

7."Даунтонське абатство" (2019) - фільм, не серіал, теж, коли розібратися, пропаґандистський, але лайтовий - і до чого ж це "найс" у бритів виходить! Ентертейнмент для англофілів.

8. "Додому" (2019) Нарімана Алієва - талановите, хоч і "недоліплене", кіно талановитого режисера, що вартує окремої великої розмови, для якої я не бачу, на жаль, у нас майданчиків.

9. "Юкі" (2020) - ще одна українська стрічка, документальна, золота тема, хороший матеріал, до виконання - є питання (не можна методом простої проекції об'єднувати дідів - учасників Зимового походу і внуків - творців канадського хокею "без масок", історична пасіонарність вимагає від режисера тонших механізмів, ніж закадрове "зродились ми великої години", але хлопчикам дивитися треба всім, "етонашаісторія".

10. "Захід" Ласло Немеша (2018) - амбіційне кіно молодого режисера, угорська версія Belle Epoque, де "є все", аж більшу частину того хочеться відняти, бо загустий виходить гуляш; для кіноманів.

11. "Анна Франк. Паралельні історії" (2019, Італія) - якісна документалка.

12. "Колетт" (2018) - байопік на любителя (письменницькі байопіки - ще одна моя слабість, відколи український Мінкульт зарубав уже, було, схвалений фільм Нани Джанелідзе "Леся Українка. Узлісся").

До матчу між Спаським і Фішером за шахову корону 1972 року історія культури повертатиметься не раз

13. "Ігри чемпіонів"/Pawn Sacrifice (2014) - слабенький байопік про одну з найдраматичніших подій в історії шахів, матч між Спаським і Фішером за шахову корону 1972 року, до якого ще, певна, історія культури повертатиметься не раз, бо розсекречених матеріалів потроху прибуває, і трагедія Боббі Фішера ще чекатиме на своїх повноцінних дослідників.

14. "Леді Макбет" із Флоренс П'ю (2016) - для аматорів "художнього перекладу".

15. "Little Women" (2019) - просто для аматорів.

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Теги: Оксана Забужко, коронавірус, фільми
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Коментарі 1
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Явно в дитинстві йоду недоїдала.
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