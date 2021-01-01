Як будують «Супернову». ФОТОЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ*

ЖК “Супернова” завершили внутрішні роботи в квартирах, дороблюють оздоблення у під’їздах та проводять благоустрій території. Також ведеться будівництво “великого” будинку на 6 під’їздів.



У черговому фотозвіті



Зокрема, у 7 “великому” будинку тривають такі роботи:



1 під’їзд:



розпочали фасадні роботи,

триває підготовка до штукатурки стін у квартирах,

встановили вікна.



2 під’їзд:



мурують 9-й поверх,

триває розводка електрики поквартирно,

встановлюють вікна.



3 під’їзд:



мурують 4 поверх.



4 під’їзд:



роблять армопояс на 3-й поверх.



5 під’їзд:



роблять гідроізоляцію фундаменту.

Нагадаємо, у четвертому під’їзді - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири. Розстрочку продовжено до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2, ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 543 74 66



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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