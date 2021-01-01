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Як будують «Супернову». ФОТОЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ*

Як будують «Супернову». ФОТОЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ*
У 5 будинку ЖК “Супернова” завершили внутрішні роботи в квартирах, дороблюють оздоблення у під’їздах та проводять благоустрій території. Також ведеться будівництво “великого” будинку на 6 під’їздів.

У черговому фотозвіті Будівельна компанія “Інвестор” детальніше знайомить із тим, що наразі відбувається на будмайданчику.
Як будують «Супернову». ФОТОЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ*

Зокрема, у 7 “великому” будинку тривають такі роботи:

1 під’їзд:

розпочали фасадні роботи,
триває підготовка до штукатурки стін у квартирах,
встановили вікна.

2 під’їзд:

мурують 9-й поверх,
триває розводка електрики поквартирно,
встановлюють вікна.

3 під’їзд:

мурують 4 поверх.

4 під’їзд:

роблять армопояс на 3-й поверх.

5 під’їзд:

роблять гідроізоляцію фундаменту.
Нагадаємо, у четвертому під’їзді - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири. Розстрочку продовжено до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2, ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 74 66

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт:investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор
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