Як будують «Супернову». ФОТОЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
У 5 будинку ЖК “Супернова” завершили внутрішні роботи в квартирах, дороблюють оздоблення у під’їздах та проводять благоустрій території. Також ведеться будівництво “великого” будинку на 6 під’їздів.
У черговому фотозвіті Будівельна компанія “Інвестор” детальніше знайомить із тим, що наразі відбувається на будмайданчику.
Зокрема, у 7 “великому” будинку тривають такі роботи:
1 під’їзд:
розпочали фасадні роботи,
триває підготовка до штукатурки стін у квартирах,
встановили вікна.
2 під’їзд:
мурують 9-й поверх,
триває розводка електрики поквартирно,
встановлюють вікна.
3 під’їзд:
мурують 4 поверх.
4 під’їзд:
роблять армопояс на 3-й поверх.
5 під’їзд:
роблять гідроізоляцію фундаменту.
Нагадаємо, у четвертому під’їзді - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири. Розстрочку продовжено до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2, ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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У черговому фотозвіті Будівельна компанія “Інвестор” детальніше знайомить із тим, що наразі відбувається на будмайданчику.
Зокрема, у 7 “великому” будинку тривають такі роботи:
1 під’їзд:
розпочали фасадні роботи,
триває підготовка до штукатурки стін у квартирах,
встановили вікна.
2 під’їзд:
мурують 9-й поверх,
триває розводка електрики поквартирно,
встановлюють вікна.
3 під’їзд:
мурують 4 поверх.
4 під’їзд:
роблять армопояс на 3-й поверх.
5 під’їзд:
роблять гідроізоляцію фундаменту.
Нагадаємо, у четвертому під’їзді - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири. Розстрочку продовжено до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2, ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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