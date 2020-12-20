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Епіфаній попросив українців не йти до храмів на Великдень. ВІДЕО

Епіфаній попросив українців не йти до храмів на Великдень. ВІДЕО
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав вірян святкувати Великдень вдома і уникати відвідування храмів в цей час.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV, - повідомляє видання Букви.

Епіфаній наголосив, що всім, хто знаходиться в зоні ризику, краще не відвідувати храми на Великдень. Він зауважив, що будуть доступними онлайнові богослужіння.

“Як церква ми закликаємо всіх тих, хто перебуває у зоні ризику, не відвідувати в цей час храми. Ми маємо можливість долучитись до богослужінь онлайн. Як предстоятель Православної церкви України закликаю всіх бути пильними, мудрими, відповідальними в цей особливий час, не наражати інших. Якщо ви не перехворіли, якщо ви в зоні ризику, то краще утриматися і брати участь в онлайнових богослужіннях”, — сказав він.

Для тих, хто хоче освятити паски, але не може зробити це онлайн, буде можливість зробити це на вулиці. Богослужіння також відбуватимуться на вулиці, де дозволятиме погода.

“Як і минулого року, цього року церква долучається до освячення пасок і святкових приношень. Нас запрошують на хлібокомбінати, магазини. Тому можна буде придбати, я думаю, у будь-якій мережі, вже освячені паски і святкові страви”, — додав Епіфаній.


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Теги: Великдень, Україна, ПЦУ, Епіфаній
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