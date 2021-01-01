вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 27 квітня

Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 27 квітня
Курс долара у Луцьку станом на 27 квітня 2021 року такий: купівля – 27.60, а продаж – 27.74.

Євро при купівлі становить – 27.74, продажу – 33.50.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Впіймали прикордонника Луцького загону, який вимагав чималий хабар від селянина
Сьогодні, 09:40
Вісім смертей та 239 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:37
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 27 квітня
Сьогодні, 09:25
У Луцьку почали зносити унікальний будинок
Сьогодні, 09:20
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:52
Схожі новини
Курс валют у Луцьку станом на 26 квітня Курс валют у Луцьку станом на 26 квітня
26 квітень, 09:13
Долар і євро додали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 24 квітня Долар і євро додали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 24 квітня
24 квітень, 09:12
Курс валют у Луцьку станом на 23 квітня Курс валют у Луцьку станом на 23 квітня
23 квітень, 09:13
Курс валют у Луцьку станом на 22 квітня Курс валют у Луцьку станом на 22 квітня
22 квітень, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хочуть зберегти єдину в громаді секцію велоспорту
Сьогодні, 10:51
 0
На Волині підвода з конем влетіла у вантажний потяг
Сьогодні, 10:45
 0
Які вакансії і яку зарплату пропонують монтажникам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:35
 0
На Закарпатті сталась жахлива автотроща: троє людей загинули, ще одна – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 10:14
 0
У селі на Волині посеред білого дня горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8