Впіймали прикордонника Луцького загону, який вимагав чималий хабар від селянина
Сьогодні, 09:40
Учора в селі Тур, що у Волинській області, правоохоронці затримали військовослужбовця Луцького загону, який від місцевого жителя вимагав неправомірну вигоду в розмірі 68 600 гривень.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Прикордонник планував сприяти контрабандистам в переміщенні тютюнових виробів через державний кордон з Білорусі в Україну поза місцями розташування пунктів пропуску.
Затримання здійснювали за результатами реалізації матеріалів кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 ККУ.
Заходи з документування протиправної діяльності проводила міжвідомча група в складі ВВВБ по Луцькому прикордонному загону ГВВВБ «Захід», співробітників ВБКОЗ УСБУ у Волинській області, слідчі ТУ ДБР у Львові, за процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Прикордонник планував сприяти контрабандистам в переміщенні тютюнових виробів через державний кордон з Білорусі в Україну поза місцями розташування пунктів пропуску.
Затримання здійснювали за результатами реалізації матеріалів кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 ККУ.
Заходи з документування протиправної діяльності проводила міжвідомча група в складі ВВВБ по Луцькому прикордонному загону ГВВВБ «Захід», співробітників ВБКОЗ УСБУ у Волинській області, слідчі ТУ ДБР у Львові, за процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
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Сьогодні, 09:40