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Впіймали прикордонника Луцького загону, який вимагав чималий хабар від селянина

Впіймали прикордонника Луцького загону, який вимагав чималий хабар від селянина
Учора в селі Тур, що у Волинській області, правоохоронці затримали військовослужбовця Луцького загону, який від місцевого жителя вимагав неправомірну вигоду в розмірі 68 600 гривень.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонник планував сприяти контрабандистам в переміщенні тютюнових виробів через державний кордон з Білорусі в Україну поза місцями розташування пунктів пропуску.

Затримання здійснювали за результатами реалізації матеріалів кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 ККУ.

Заходи з документування протиправної діяльності проводила міжвідомча група в складі ВВВБ по Луцькому прикордонному загону ГВВВБ «Захід», співробітників ВБКОЗ УСБУ у Волинській області, слідчі ТУ ДБР у Львові, за процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

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Теги: хабар, прикордонник, сигарети
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