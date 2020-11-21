Впіймали прикордонника Луцького загону, який вимагав чималий хабар від селянина

Учора в селі Тур, що у Волинській області, правоохоронці затримали військовослужбовця Луцького загону, який від місцевого жителя вимагав неправомірну вигоду в розмірі 68 600 гривень.Про це повідомляє Держприкордонслужба.Прикордонник планував сприяти контрабандистам в переміщенні тютюнових виробів через державний кордон з Білорусі в Україну поза місцями розташування пунктів пропуску.Затримання здійснювали за результатами реалізації матеріалів кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 ККУ.Заходи з документування протиправної діяльності проводила міжвідомча група в складі ВВВБ по Луцькому прикордонному загону ГВВВБ «Захід», співробітників ВБКОЗ УСБУ у Волинській області, слідчі ТУ ДБР у Львові, за процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.