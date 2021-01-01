Вісім смертей та 239 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу





Про це



Одужали за добу – 631 особа, летальних випадків – 8.



За весь час пандемії в області зареєстрували 56 257 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 920 у дітей та 3 428 у медичних працівників. Одужали 47 518 осіб, з них 2 314 дітей та 3 034 медичних працівники. 968 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 28 медиків.



Кількість активних хворих – 7 771.



За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів міста Луцьк, Луцького, Ковельського, Турійського, Горохівського, Ратнівського, Камінь-Каширського, Іваничівського, Володимир-Волинського та Маневицького районів (захворіли 19 учнів та 25 педагогів). На даний час продовжують хворіти 208 учнів та 209 працівників закладів освіти.



Розподіл випадків:





За період епідемічного спостереження зареєстровано 61 528 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 309 повідомлень про підозру на COVID-19.



Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 216 478 осіб. За минулу добу обстежили – 1 038 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 173.



Методом ІФА на COVID-19 обстежили 158 120 осіб. За минулу добу обстежили — 354 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 308 та приватними лабораторіями – 34.



Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 15 297 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 26 квітня 2021 року щепили 332 особи.

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