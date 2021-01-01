У селі на Волині посеред білого дня горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО





Пожежа трапилась 26 квітня о 12:48, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.



Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що пожежа розповсюдилася та швидко набирає обертів. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах захисту дихання та зору. Їм допомагали працівники державної пожежної охорони села Сойне, воєнізованої пожежної охорони Маневицького та Городоцького держлісгоспів.



Пожежу локалізували о 13:29, а ліквідували о 14:10.



Травмованих та загиблих на пожежі не було. Причину пожежі встановлюють фахівці.







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