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У селі на Волині посеред білого дня горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО

У селі на Волині посеред білого дня горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО
У селі Галузія Прилісненської селищної територіальної громади горів дерев’яний житловий будинок.

Пожежа трапилась 26 квітня о 12:48, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що пожежа розповсюдилася та швидко набирає обертів. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах захисту дихання та зору. Їм допомагали працівники державної пожежної охорони села Сойне, воєнізованої пожежної охорони Маневицького та Городоцького держлісгоспів.

Пожежу локалізували о 13:29, а ліквідували о 14:10.

Травмованих та загиблих на пожежі не було. Причину пожежі встановлюють фахівці.


У селі на Волині посеред білого дня горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО
У селі на Волині посеред білого дня горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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