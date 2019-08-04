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Чим втамувати спрагу: 5 смачних і корисних напоїв*

Чим втамувати спрагу: 5 смачних і корисних напоїв*
Не за горами – літо, а це спекотні дні і підвищена активність, то і рідини потрібно буде споживати більше. Домашні компоти декому набридли за зиму, а солодка газована вода приносить більше шкоди, ніж користі, тому варто взяти на озброєння кілька простих рецептів, які можна видозмінювати за своїм смаком.

Cмузі

Ми розглядаємо смузі швидше як ліки, адже в ньому неймовірна концентрація вітамінів. Однак влітку можна трохи відійти від 100% корисності і зробити смузі-коктейль з морозивом. Більше оригінальних рецептів ви знайдете, якщо відкриєте блог METRO, а поки підготуйте:

- 300 г улюблених ягід або фруктів (полуниця, ожина, малина, банан);
- цукор за смаком;
- 100-150 г морозива.

Морозиву дайте трохи підтанути, в цей час збийте в блендері ягоди. У готове пюре додайте холодний десерт, цукор і ще раз збийте до однорідності. Якщо напій виходить густим, розбавте його молоком.

Домашній лимонад

Це саме той напій, який, напевно, найбільше асоціюється з літом. Утім, робити його вміють не всі. До того ж, лимонад можна зробити не тільки з лимонів, хоча без них не обійтися. Але основним інгредієнтом нашого варіанту стане полуниця.

Спочатку наріжте 2 цілих лимони кружечками, помістіть їх в ємність, в якій будете готувати лимонад, залийте тільки звареним (обов'язково гарячим) цукровим сиропом (150 г цукру і 150 мл води). 300 г великої полуниці наріжте великими шматочками (слайсами), викладіть на вже остиглі лимони, додайте м'яту, залийте 2 л холодної води (газована, звичайна відфільтрована та ін.), акуратно перемішайте, додайте лід і налийте в стакани.

Безалкогольний мохіто

М'ята і лайм мають освіжаючі властивості, тож напої з них ідеально підійдуть для спекотної пори. Наріжте лайм кружечками і трохи потовчіть їх в ступці, щоб пустили сік. Те ж зробіть з м'ятою (її можна просто порвати руками), з'єднайте інгредієнти (з соком) в одній ємності, додайте трохи цукру і залийте газованою водою. Кілька шматочків льоду - і напій готовий.

Фруктова вода

Якщо ви ще не встигли оцінити тонкий смак цього напою, то терміново потрібно спробувати. Підійдуть будь-які соковиті ягоди та фрукти, також можна додати трави (м'яту, естрагон, базилік). У банку, яка закривається кришкою, додайте фрукти, засипте ягоди, додайте трави - все це має займати 1/3 ємності. Злегка розімніть інгредієнти виделкою (не до каші), щоб пустили сік. Банку до верху заповніть льодом, накрийте і поставте в холодильник. Пити можна вже через дві години, але повністю смак розкриється на наступний день. Зберігатися в холодильнику напій може три доби.

Холодний чай

Чай втамовує спрагу навіть гарячим, але не будемо зайвий раз мучити себе окропом, а приготуємо щось холодніше. Полуницю (малину, чорницю) подрібніть з цукром, розлийте пюре в форми для льоду і заморозьте. Заваріть 0,5 л чаю, охолодіть, додайте 0,5 л газованої води, за бажанням цукор і розлийте по склянках. У кожен киньте 2-3 кубики заморожених ягід - чай ​​готовий.

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Теги: Літо, спека, напої, смузі, чай, спрага
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