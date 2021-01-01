Які вакансії і яку зарплату пропонують монтажникам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:35
Наразі роботу для монтажників пропонують у Луцькому міському центрі зайнятості, Луцькій, Ківерцівській районних філіях та Нововолинській міській філії Волинського обласного центру зайнятості. Оплату пропонують різну - від 8 до 15 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше пропозицій є від Луцького міського центру зайнятості. До прикладу, на зарплату 8 тисяч гривень потрібен монтажник систем утеплення будівель. Він буде ремонтувати та утеплювати фасади будинків. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (0332) 72-82-89.
Також для монтажу натяжних стель шукають монтажника стельових конструкцій. Йому пропонують винагороду у розмірі 8 тисяч гривень на місяць. За деталями: (0332) 72-82-89.
Запрошують на роботу одразу трьох монтажників технологічних трубопроводів, яким обіцяють оплату 8 500 тисяч гривень. В обов'язки працівника входить прокладання паливних (кисневих) трубопроводів. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72-82-89.
Є вакансії для чотирьох монтажників технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, які будуть прокладати кабельні мережі та зварювати кисневі трубопроводи. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. Контактний номер: (0332) 72-82-89.
Готові взяти на роботу двох монтажників устаткування зв'язку. Винагорода - 12 тисяч гривень. Обов'язки: забезпечення безперебійної роботи кабельних ліній зв’язку, вимірювання параметрів ВОЛЗ, обслуговування та монтаж кабелів в приміщеннях та на вулиці, підключення нових абонентів Інтернет і Телебачення, налаштування обладнання, усунення пошкоджень та аварійних ситуацій. (0332) 72-82-89.
Луцька районнна філія Волинського обласного центру зайнятості пропонує роботу для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій. Зарплата - 15 тисяч гривень. Вахтовий метод роботи Україною. (0332) 71-95-06.
Ківерцівська районна філія Волинського обласного центру зайнятості запрошує на роботу монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій, якому готові платити 15 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст повинен працювати на будівництві та під час ремонту мостів та тунелів. Вахтовий метод роботи по Україні (15 через 15). (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
Нововолинська міська філія Волинського обласного центру зайнятості має вансію для монтажника санітарно-технічних систем і устаткування. Йому обіцяють винагороду у розмірі 10 276 тисяч гривень. 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше пропозицій є від Луцького міського центру зайнятості. До прикладу, на зарплату 8 тисяч гривень потрібен монтажник систем утеплення будівель. Він буде ремонтувати та утеплювати фасади будинків. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (0332) 72-82-89.
Також для монтажу натяжних стель шукають монтажника стельових конструкцій. Йому пропонують винагороду у розмірі 8 тисяч гривень на місяць. За деталями: (0332) 72-82-89.
Запрошують на роботу одразу трьох монтажників технологічних трубопроводів, яким обіцяють оплату 8 500 тисяч гривень. В обов'язки працівника входить прокладання паливних (кисневих) трубопроводів. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72-82-89.
Є вакансії для чотирьох монтажників технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, які будуть прокладати кабельні мережі та зварювати кисневі трубопроводи. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. Контактний номер: (0332) 72-82-89.
Готові взяти на роботу двох монтажників устаткування зв'язку. Винагорода - 12 тисяч гривень. Обов'язки: забезпечення безперебійної роботи кабельних ліній зв’язку, вимірювання параметрів ВОЛЗ, обслуговування та монтаж кабелів в приміщеннях та на вулиці, підключення нових абонентів Інтернет і Телебачення, налаштування обладнання, усунення пошкоджень та аварійних ситуацій. (0332) 72-82-89.
Луцька районнна філія Волинського обласного центру зайнятості пропонує роботу для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій. Зарплата - 15 тисяч гривень. Вахтовий метод роботи Україною. (0332) 71-95-06.
Ківерцівська районна філія Волинського обласного центру зайнятості запрошує на роботу монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій, якому готові платити 15 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст повинен працювати на будівництві та під час ремонту мостів та тунелів. Вахтовий метод роботи по Україні (15 через 15). (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
Нововолинська міська філія Волинського обласного центру зайнятості має вансію для монтажника санітарно-технічних систем і устаткування. Йому обіцяють винагороду у розмірі 10 276 тисяч гривень. 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).
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