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На Закарпатті сталась жахлива автотроща: троє людей загинули, ще одна – у реанімації. ФОТО

На Закарпатті сталась жахлива автотроща: троє людей загинули, ще одна – у реанімації. ФОТО
На дорозі Мукачево-Рогатин-Львів між селами Залужжя та Зубівка Мукачівського району сталась жахлива аварія за участю автомобілів Volkswagen Passat та Skoda Octavia.

Автопригода трапилась 26 квітня о 19:22, - пише ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Внаслідок автотрощі 3 людей (двоє чоловіків 1999 та 1984 років народження, а також жінка 1988 року народження) загинули на місці. Ще одну жінку з політравмами госпіталізували до реанімаційного відділення Мукачівської лікарні.

Для деблокування загиблих із понівеченого авто залучався особовий склад та техніка 17-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Мукачево.
На Закарпатті сталась жахлива автотроща: троє людей загинули, ще одна – у реанімації. ФОТО
На Закарпатті сталась жахлива автотроща: троє людей загинули, ще одна – у реанімації. ФОТО
На Закарпатті сталась жахлива автотроща: троє людей загинули, ще одна – у реанімації. ФОТО

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Теги: Закарпаття, автотроща
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