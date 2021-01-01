На Закарпатті сталась жахлива автотроща: троє людей загинули, ще одна – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 10:14
На дорозі Мукачево-Рогатин-Львів між селами Залужжя та Зубівка Мукачівського району сталась жахлива аварія за участю автомобілів Volkswagen Passat та Skoda Octavia.
Автопригода трапилась 26 квітня о 19:22, - пише ГУ ДСНС України у Закарпатській області.
Внаслідок автотрощі 3 людей (двоє чоловіків 1999 та 1984 років народження, а також жінка 1988 року народження) загинули на місці. Ще одну жінку з політравмами госпіталізували до реанімаційного відділення Мукачівської лікарні.
Для деблокування загиблих із понівеченого авто залучався особовий склад та техніка 17-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Мукачево.
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Автопригода трапилась 26 квітня о 19:22, - пише ГУ ДСНС України у Закарпатській області.
Внаслідок автотрощі 3 людей (двоє чоловіків 1999 та 1984 років народження, а також жінка 1988 року народження) загинули на місці. Ще одну жінку з політравмами госпіталізували до реанімаційного відділення Мукачівської лікарні.
Для деблокування загиблих із понівеченого авто залучався особовий склад та техніка 17-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Мукачево.
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