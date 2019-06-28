На Волині підвода з конем влетіла у вантажний потяг
Сьогодні, 10:45
Неподалік села Козин Рожищенського району підвода з конем влетіла у поїзд.
Прикра пригода сталася 26 квітня, - пише газета Волинь.
Як з’ясували працівники поліцейської діяльності №1 м. Рожище Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, в підводі, яка близько 19.00 години виїжджала з другорядної дороги, сполохався кінь.
Злякана тварина виїхала на залізничну колію, пошкодивши шлагбаум, де саме рухався вантажний потяг. Унаслідок зіткнення тварина загинула. Жінка, яка керувала підводою, не постраждала.
Головне фото – ілюстративне.
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Прикра пригода сталася 26 квітня, - пише газета Волинь.
Як з’ясували працівники поліцейської діяльності №1 м. Рожище Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, в підводі, яка близько 19.00 години виїжджала з другорядної дороги, сполохався кінь.
Злякана тварина виїхала на залізничну колію, пошкодивши шлагбаум, де саме рухався вантажний потяг. Унаслідок зіткнення тварина загинула. Жінка, яка керувала підводою, не постраждала.
Головне фото – ілюстративне.
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