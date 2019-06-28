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На Волині підвода з конем влетіла у вантажний потяг

На Волині підвода з конем влетіла у вантажний потяг
Неподалік села Козин Рожищенського району підвода з конем влетіла у поїзд.

Прикра пригода сталася 26 квітня, - пише газета Волинь.

Як з’ясували працівники поліцейської діяльності №1 м. Рожище Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, в підводі, яка близько 19.00 години виїжджала з другорядної дороги, сполохався кінь.

Злякана тварина виїхала на залізничну колію, пошкодивши шлагбаум, де саме рухався вантажний потяг. Унаслідок зіткнення тварина загинула. Жінка, яка керувала підводою, не постраждала.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: підвода, кінь, потяг
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