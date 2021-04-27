Без цілування ікон: розповіли про обмеження на Великдень





Про таку ініціативу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 28 квітня,



«Ми будемо жити в тих умовах та з тими обмеженнями і правилами, які існують у нас в країні сьогодні. Проте, щоб уникнути сплеску захворюваності після Великодня, Кабінетом міністрів було проведено зустріч з Радою церков та релігійних організацій. На ній урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів», – розповів Степанов.



За словами міністра, вони дійшли згоди щодо таких умов:



- зменшення тривалості богослужінь, але збільшення їхньої кількості;



- постійного відкритих дверей храмів і церков;



- тимчасової заборони фізичного контакту при здійсненні обрядів – поцілунки хрестів, ікон, святинь.



Крім того, духовенство підтримало рекомендацію щодо участі в обрядах та богослужіннях лише одного члена родини.



«Важливо максимально включити можливість відвідування служби людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання», – додав Степанов.



У відомстві також наголошують на важливості використання захисних засобів, навіть під час освячення їжі.



«На богослужіннях та освяченнях їжі, не залежно від того, де вони будуть відбуватися – всередині храму чи на подвір'ї, потрібно обов'язково одягати маску», – нагадує очільник МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні не планують впроваджувати додаткових обмежень на великодні свята. Проте продовжують діяти карантинні правила, які наразі затверджені у регіонах. Крім того, представники влади зустрілися з духовенством, щоб обговорити умови проведення богослужінь та обрядів у цей період.Про таку ініціативу розповів міністр охорони здоров'япід час брифінгу 28 квітня, пише Українська правда.«Ми будемо жити в тих умовах та з тими обмеженнями і правилами, які існують у нас в країні сьогодні. Проте, щоб уникнути сплеску захворюваності після Великодня, Кабінетом міністрів було проведено зустріч з Радою церков та релігійних організацій. На ній урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів», – розповів Степанов.За словами міністра, вони дійшли згоди щодо таких умов:- зменшення тривалості богослужінь, але збільшення їхньої кількості;- постійного відкритих дверей храмів і церков;- тимчасової заборони фізичного контакту при здійсненні обрядів – поцілунки хрестів, ікон, святинь.Крім того, духовенство підтримало рекомендацію щодо участі в обрядах та богослужіннях лише одного члена родини.«Важливо максимально включити можливість відвідування служби людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання», – додав Степанов.У відомстві також наголошують на важливості використання захисних засобів, навіть під час освячення їжі.«На богослужіннях та освяченнях їжі, не залежно від того, де вони будуть відбуватися – всередині храму чи на подвір'ї, потрібно обов'язково одягати маску», – нагадує очільник МОЗ.

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