У Луцьку вночі патрульні зловили двох п’яних водіїв
Сьогодні, 11:31
Луцькі патрульні виявили за ніч декілька водіїв у стані сп’яніння.
Так, вночі 27 квітня на вулиці Потебні патрульні виявили Renault Sandero під керуванням 53-річного водія, який здійснив рух на заборонений жовтий сигнал світлофора, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Під час спілкування із керманичем, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків він пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події, результат – 1,7 проміле, що більше як у 8 разів перевищував допустиму норму.
Згодом, інший екіпаж під час патрулювання на вулиці Яровиця, помітив автомобіль ВАЗ 21110, який їхав із порушенням ПДР.
Під час спілкування із водієм, інспектори також помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат, що керманич дійсно перебував п’яним.
На обох водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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Так, вночі 27 квітня на вулиці Потебні патрульні виявили Renault Sandero під керуванням 53-річного водія, який здійснив рух на заборонений жовтий сигнал світлофора, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Під час спілкування із керманичем, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків він пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події, результат – 1,7 проміле, що більше як у 8 разів перевищував допустиму норму.
Згодом, інший екіпаж під час патрулювання на вулиці Яровиця, помітив автомобіль ВАЗ 21110, який їхав із порушенням ПДР.
Під час спілкування із водієм, інспектори також помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат, що керманич дійсно перебував п’яним.
На обох водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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