У Луцьку вночі патрульні зловили двох п’яних водіїв

Луцькі патрульні виявили за ніч декілька водіїв у стані сп’яніння.Так, вночі 27 квітня на вулиці Потебні патрульні виявили Renault Sandero під керуванням 53-річного водія, який здійснив рух на заборонений жовтий сигнал світлофора, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Під час спілкування із керманичем, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків він пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події, результат – 1,7 проміле, що більше як у 8 разів перевищував допустиму норму.Згодом, інший екіпаж під час патрулювання на вулиці Яровиця, помітив автомобіль ВАЗ 21110, який їхав із порушенням ПДР.Під час спілкування із водієм, інспектори також помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат, що керманич дійсно перебував п’яним.На обох водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.