У Туреччині вводять суворий карантин: що буде з українськими туристами





Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в телезверненні, повідомляє



"Ми переходимо до повного закриття з 19.00 у четвер, 29 квітня, до 5.00 понеділка, 17 травня", - заявив Ердоган.



Він додав, що відповідно до нових епідеміологічних заходів міжміські поїздки будуть можливі тільки при наявності дозволу, а міжміський транспорт буде працювати тільки з 50-процентним завантаженням.



За винятком організацій, які не підпадають під дію відповідної директиви Міністерства внутрішніх справ, всі суб'єкти господарювання припиняють свою діяльність.



За словами президента, у всіх школах будуть припинені очні заняття, також відкладаються всі іспити.



Крім того, торгові мережі будуть закриті по неділях, а в інші дні вони будуть працювати тільки в певні години.



Ердоган закликав населення суворо дотримуватися правил з тим, щоб в найкоротші терміни ситуацію вдалося взяти під контроль.



"Ми повинні швидко скоротити кількість випадків зараження до менш ніж 5 тис. Інакше ми зіткнемося з наслідками у всіх сферах, від туризму до торгівлі і освіти", - попередив він.



Посол України в Туреччині Андрій Сибіга



"Під час робочої групи з питань прав туристів та безпеки туризму Туреччини та України Міністр культури та туризму М.Н.Ерсой повідомив, що введений карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня і триватиме до 05:00 17 травня не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об’єкти Туреччини. У країні введено сертифікацію безпечного туризму, яка перевіряється низкою установ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства культури та туризму ТР", - написав посол України в Туреччині.



Міністр також зазначив, що найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери, що зробить безпечний відпочинок більш контрольованим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні з 29 квітня по 17 травня в Туреччині буде діяти повний локдаун.Про це повідомив президент Туреччинив телезверненні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu."Ми переходимо до повного закриття з 19.00 у четвер, 29 квітня, до 5.00 понеділка, 17 травня", - заявив Ердоган.Він додав, що відповідно до нових епідеміологічних заходів міжміські поїздки будуть можливі тільки при наявності дозволу, а міжміський транспорт буде працювати тільки з 50-процентним завантаженням.За винятком організацій, які не підпадають під дію відповідної директиви Міністерства внутрішніх справ, всі суб'єкти господарювання припиняють свою діяльність.За словами президента, у всіх школах будуть припинені очні заняття, також відкладаються всі іспити.Крім того, торгові мережі будуть закриті по неділях, а в інші дні вони будуть працювати тільки в певні години.Ердоган закликав населення суворо дотримуватися правил з тим, щоб в найкоротші терміни ситуацію вдалося взяти під контроль."Ми повинні швидко скоротити кількість випадків зараження до менш ніж 5 тис. Інакше ми зіткнемося з наслідками у всіх сферах, від туризму до торгівлі і освіти", - попередив він.Посол України в Туреччині повідомив , що українським туристам не потрібно нічого скасовувати у зв'язку із запровадженням в Туреччині карантину."Під час робочої групи з питань прав туристів та безпеки туризму Туреччини та України Міністр культури та туризму М.Н.Ерсой повідомив, що введений карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня і триватиме до 05:00 17 травня не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об’єкти Туреччини. У країні введено сертифікацію безпечного туризму, яка перевіряється низкою установ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства культури та туризму ТР", - написав посол України в Туреччині.Міністр також зазначив, що найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери, що зробить безпечний відпочинок більш контрольованим.

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