У Туреччині вводять суворий карантин: що буде з українськими туристами
Сьогодні, 11:51
У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні з 29 квітня по 17 травня в Туреччині буде діяти повний локдаун.
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в телезверненні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
"Ми переходимо до повного закриття з 19.00 у четвер, 29 квітня, до 5.00 понеділка, 17 травня", - заявив Ердоган.
Він додав, що відповідно до нових епідеміологічних заходів міжміські поїздки будуть можливі тільки при наявності дозволу, а міжміський транспорт буде працювати тільки з 50-процентним завантаженням.
За винятком організацій, які не підпадають під дію відповідної директиви Міністерства внутрішніх справ, всі суб'єкти господарювання припиняють свою діяльність.
За словами президента, у всіх школах будуть припинені очні заняття, також відкладаються всі іспити.
Крім того, торгові мережі будуть закриті по неділях, а в інші дні вони будуть працювати тільки в певні години.
Ердоган закликав населення суворо дотримуватися правил з тим, щоб в найкоротші терміни ситуацію вдалося взяти під контроль.
"Ми повинні швидко скоротити кількість випадків зараження до менш ніж 5 тис. Інакше ми зіткнемося з наслідками у всіх сферах, від туризму до торгівлі і освіти", - попередив він.
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що українським туристам не потрібно нічого скасовувати у зв'язку із запровадженням в Туреччині карантину.
"Під час робочої групи з питань прав туристів та безпеки туризму Туреччини та України Міністр культури та туризму М.Н.Ерсой повідомив, що введений карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня і триватиме до 05:00 17 травня не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об’єкти Туреччини. У країні введено сертифікацію безпечного туризму, яка перевіряється низкою установ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства культури та туризму ТР", - написав посол України в Туреччині.
Міністр також зазначив, що найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери, що зробить безпечний відпочинок більш контрольованим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в телезверненні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
"Ми переходимо до повного закриття з 19.00 у четвер, 29 квітня, до 5.00 понеділка, 17 травня", - заявив Ердоган.
Він додав, що відповідно до нових епідеміологічних заходів міжміські поїздки будуть можливі тільки при наявності дозволу, а міжміський транспорт буде працювати тільки з 50-процентним завантаженням.
За винятком організацій, які не підпадають під дію відповідної директиви Міністерства внутрішніх справ, всі суб'єкти господарювання припиняють свою діяльність.
За словами президента, у всіх школах будуть припинені очні заняття, також відкладаються всі іспити.
Крім того, торгові мережі будуть закриті по неділях, а в інші дні вони будуть працювати тільки в певні години.
Ердоган закликав населення суворо дотримуватися правил з тим, щоб в найкоротші терміни ситуацію вдалося взяти під контроль.
"Ми повинні швидко скоротити кількість випадків зараження до менш ніж 5 тис. Інакше ми зіткнемося з наслідками у всіх сферах, від туризму до торгівлі і освіти", - попередив він.
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що українським туристам не потрібно нічого скасовувати у зв'язку із запровадженням в Туреччині карантину.
"Під час робочої групи з питань прав туристів та безпеки туризму Туреччини та України Міністр культури та туризму М.Н.Ерсой повідомив, що введений карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня і триватиме до 05:00 17 травня не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об’єкти Туреччини. У країні введено сертифікацію безпечного туризму, яка перевіряється низкою установ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства культури та туризму ТР", - написав посол України в Туреччині.
Міністр також зазначив, що найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери, що зробить безпечний відпочинок більш контрольованим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині підліток обікрав магазин
Сьогодні, 11:54
У Туреччині вводять суворий карантин: що буде з українськими туристами
Сьогодні, 11:51
У Луцьку вночі патрульні зловили двох п’яних водіїв
Сьогодні, 11:31
В Україні розпочався сезон молодої картоплі: скільки коштує овоч
Сьогодні, 11:25