Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 28 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Красностав: Центральна 35-49,34-52, Комаровська 1,4,5,8,
2. 09:00-17:00
с.Красностав: Вигінська 1-15,2-16,
3. 09:00-17:00
м. Вол-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель
ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу"
ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека
ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин - бар
ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м.Вол-Волинський:
вул.Ковельська 24-36,44,
Крилова 3-15,4-16.
Кунцевича 3-19,2-12,
Миколаївська 15-23,18,22,
Шухевича 6,8,5,
4. КТП-79 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: Вол.-Вол. районна державна лікарня ветмедицини, Ветлікарня, ГК "Привокзальний"
кіоск ФОП Поліщук м.Вол-Волинський: вул.Кобзарська, Кобзарська, Марусі, Богуславки, Кобзарська, Мітіна, Кобзарська 4-16,20, Острівок 71-117;82-100
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1
КТП-159 09:00-17:00 с. Охнівка: Оваднівське споживче товариство Магазин, Школа
Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП с.Охнівка: вул.Вишнева 1-9,2-32, Жовтнева 11,14-20,
6. ПЛ-0,4 кВ Л-2
КТП-159 09:00-17:00 с. Охнівка: Будинок культури с.Охнівка: вул.Зелена,1-15,2-22, Жовтнева 2-12,
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ 46-01 10:00-17:00 с.Переславичі, с.Кучків, с.Грушів,
с.Трубки, с.Милятин;
2. ПЛ-10кВ 46-02 10:00-17:00 с.Завидів, с.Топилище, с.Риковичі,
с.Ст.Порицьк (частково);
3. ПЛ-10кВ 46-03 10:00-17:00 ТзОВ Порицький ПЛ -10 кВ Л 46-03 с.Клопочин (частково), с.Жашковичі, с.Колона,
с. Волиця-Колона;
4. ПЛ-10кВ 46-04 10:00-17:00 СВК Перемоги с.Луковичі, с.Щенятин, с.Орищі,
с.Радовичі, с.Клопочин (частково);
5. ПЛ-10кВ 46-05 10:00-17:00 с.Самоволя, с.Павлівка (частково);
6. ПЛ-10кВ 46-06 10:00-17:00 Павлівка Пивзавод с.Павлівка (частково);
7. ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-111 10:00-17:00 школа с.Луковичі вул.Учительська 1-24
8. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-178 15:00-17:00 с.Бужковичі частково
9. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-159 8:30-16:30 с.Янів
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
м.К-Каширський вул.Воля,
перевулок Воля.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дерно
вул.Першотравнева - частково
вул.Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ КТП-140 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3. ПЛ0,4 кВ КТП- 219 8:30-17:00 с.Рудочка – медпункт, клуб с.Рудочка
вул.Молодіжна
4. ЗТП-407 9:00-11:00 м. Ківерці - школа №3, церква
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс
ФОП Дейна І.С. - магазин м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
Ковельське МТМО с.Черкаси, вул.40р.Перемоги,5
Локачинський район
1. КТП-59 9:00 – 17:00 с.Михайлівка
2. ПЛ-10 Л-51-03 від ЛР-50 14:00 – 17:00 с.Губин:млин Попович А.В., Укрпошта, дитсадок, школа, ФОП Мельничук П.О. магазин, ст.моб.звязку «Інтертелеком», «Лайфселл»; ФОП Степанюк В.В. зернотік, магазин; ФАП, Бригадир Н.А. магазин.
с.Тумин: ДНЗ, ФОП Мельничук П.О., ФОП Дячук Н.М., ФОП Романюк В.Й. пилорама, ФАП.
с.Павловичі: школа, ФОП Дриганюк Е.Р. магазин, ФАП, сфг Мазорук Н.Н. с.Крухиничі (частково), с.Михайлівка, с.Павловичі (частково), с.Війниця (частково),с.Губин, с.Тумин
3. ПЛ-10 Л-23-01 від ЛР-26 10:00 – 17:00 с.Войнин:школа, ФГКремеш.
с.Линів: Церква, в/башня 1,3,4; школа, ФАП.
с.Бубнів: школа, ФОП Пилипчук З.І, в/башня 2, Укрпошта, ДНЗ, ФАП, КЗС, пекарня, ФОП Вавринович В.В., ферма. с.Войнин (частково), с.Линів
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул.Берестова
вул.Степана Кривенького (частково)
вул.Ковельська (частково)
вул.Милушська
вул.Путінцева(частково)
вул.Дубова
вул.Липова
вул.Ольхова
вул.Матросова
вул.Ясенова
вул.Соснова
Луцький район
1. КТП-339 10:00-17:00 ОК «Криниця» - артсвердловина с.Боголюби, вул.40 р Перемоги, Тиха
2. КТП-52 10:00-16:00 ПАТ «Укртелеком» - АТС,
ФГ «Міжгір’я» - КЗС с.Білостік, вул.Тополева, Миру
3. КТП-170 10:00-16:00 СГТзОВ «Лище» - млин с.Лище, вул.Південна, Воз’єднання
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м.Любомль вул. Завальська, Дружби,
І. Котляревського
2. КТП-287 9:00-17:00 Магазини, Школи. с.Мосир.
3. ПЛ-04 КТП-193 9:00-17:00 с.Перешпа
Любешівський район
1. 10:00-17:00
ФОП Андрухненко магазин «Вілга»; ФОП Торгунаков Магазин (РЕС), Шанс; магазин «Технолюкс»;магазин «Калина»; Магазин «Смак»; Магазин «Морозко»; Аптека; КНС; Мийка; Центр зайнятості; «Нове Життя» ; Управління гуманітарної політики; Кондитерський цех; Магазин «Едельвейс»; Музична школа; СБУ; НПП «Припять-Стохід»; Тер. Центр; МНС; шино-монтаж; Будинок Культури; Кафе; Містечко; Селищна рада; КП «Любешів-комфорт Сервіс». Магазин «Меблі»; Наш Край; МТС ;Укртелеком; Укрпошта; Ощадбанк; Столярний цех; Поліція; Райспоживспілка; Церква; Аптека №33; Пенсійний; Приміщення «Оптика»; Дитячий садок №2; Військомат; Токарчук В.С. База; РОВР Адмінприміщення; АЗС №2; Дорожній; Кафе «Край»; магазин «У Василя»; Магніт; Пекарня; Сатар; Насосна станція.
Школа; Клуб; смт.Любешів (частково)
с.Підкорміллля (частково),
с.Зарудче (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, клуб, дитячий садок, Маневицьке споживче товариство магазин, школа, ФОП Лопоха Олена Володимирівна кіоск, молокоприймальний пункт, ФОП Хомич Валентина Дмитрівна магазин, ФАП с.Велика Яблунька
2. ПЛ-0,4 кВ від
ТП-308 10:00-17:00 Маневицький професійний ліцей, гуртожиток ліцею. смт.Маневичі
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Світла, 37-53, 34-52
вул.Зелена, 37-51, 34-50
вул.Заводська
Ратнівський район
1. 10.00-14.00
Адмінбудинок, УОС, підприємець Кручок.Г.А., Ганжа А.І. смт.Ратно вул.Шевченка
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул. Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с.Рудня, вул. Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Макаренка, 2-10
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
14. ПЛ-10кВ Л43-02
9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).
с.Духче (повністю)
.
15. ПЛ-10кВ Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, магазин,кіоск
с.Духче, пилорама
с.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, (повністю)
с.Духче, (повністю)
с.Літогоща, (повністю) ,
16. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 10:0017:00
Школа, Медпункт с.Підсинівка повністю без напруги
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-187 Л-2 10:00-16:30 ФОП Ткачук О.М.- зернотік с.Купичів вул.Заславського
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Красностав: Центральна 35-49,34-52, Комаровська 1,4,5,8,
2. 09:00-17:00
с.Красностав: Вигінська 1-15,2-16,
3. 09:00-17:00
м. Вол-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель
ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу"
ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека
ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин - бар
ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м.Вол-Волинський:
вул.Ковельська 24-36,44,
Крилова 3-15,4-16.
Кунцевича 3-19,2-12,
Миколаївська 15-23,18,22,
Шухевича 6,8,5,
4. КТП-79 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: Вол.-Вол. районна державна лікарня ветмедицини, Ветлікарня, ГК "Привокзальний"
кіоск ФОП Поліщук м.Вол-Волинський: вул.Кобзарська, Кобзарська, Марусі, Богуславки, Кобзарська, Мітіна, Кобзарська 4-16,20, Острівок 71-117;82-100
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1
КТП-159 09:00-17:00 с. Охнівка: Оваднівське споживче товариство Магазин, Школа
Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП с.Охнівка: вул.Вишнева 1-9,2-32, Жовтнева 11,14-20,
6. ПЛ-0,4 кВ Л-2
КТП-159 09:00-17:00 с. Охнівка: Будинок культури с.Охнівка: вул.Зелена,1-15,2-22, Жовтнева 2-12,
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ 46-01 10:00-17:00 с.Переславичі, с.Кучків, с.Грушів,
с.Трубки, с.Милятин;
2. ПЛ-10кВ 46-02 10:00-17:00 с.Завидів, с.Топилище, с.Риковичі,
с.Ст.Порицьк (частково);
3. ПЛ-10кВ 46-03 10:00-17:00 ТзОВ Порицький ПЛ -10 кВ Л 46-03 с.Клопочин (частково), с.Жашковичі, с.Колона,
с. Волиця-Колона;
4. ПЛ-10кВ 46-04 10:00-17:00 СВК Перемоги с.Луковичі, с.Щенятин, с.Орищі,
с.Радовичі, с.Клопочин (частково);
5. ПЛ-10кВ 46-05 10:00-17:00 с.Самоволя, с.Павлівка (частково);
6. ПЛ-10кВ 46-06 10:00-17:00 Павлівка Пивзавод с.Павлівка (частково);
7. ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-111 10:00-17:00 школа с.Луковичі вул.Учительська 1-24
8. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-178 15:00-17:00 с.Бужковичі частково
9. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-159 8:30-16:30 с.Янів
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
м.К-Каширський вул.Воля,
перевулок Воля.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дерно
вул.Першотравнева - частково
вул.Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ КТП-140 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3. ПЛ0,4 кВ КТП- 219 8:30-17:00 с.Рудочка – медпункт, клуб с.Рудочка
вул.Молодіжна
4. ЗТП-407 9:00-11:00 м. Ківерці - школа №3, церква
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс
ФОП Дейна І.С. - магазин м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
Ковельське МТМО с.Черкаси, вул.40р.Перемоги,5
Локачинський район
1. КТП-59 9:00 – 17:00 с.Михайлівка
2. ПЛ-10 Л-51-03 від ЛР-50 14:00 – 17:00 с.Губин:млин Попович А.В., Укрпошта, дитсадок, школа, ФОП Мельничук П.О. магазин, ст.моб.звязку «Інтертелеком», «Лайфселл»; ФОП Степанюк В.В. зернотік, магазин; ФАП, Бригадир Н.А. магазин.
с.Тумин: ДНЗ, ФОП Мельничук П.О., ФОП Дячук Н.М., ФОП Романюк В.Й. пилорама, ФАП.
с.Павловичі: школа, ФОП Дриганюк Е.Р. магазин, ФАП, сфг Мазорук Н.Н. с.Крухиничі (частково), с.Михайлівка, с.Павловичі (частково), с.Війниця (частково),с.Губин, с.Тумин
3. ПЛ-10 Л-23-01 від ЛР-26 10:00 – 17:00 с.Войнин:школа, ФГКремеш.
с.Линів: Церква, в/башня 1,3,4; школа, ФАП.
с.Бубнів: школа, ФОП Пилипчук З.І, в/башня 2, Укрпошта, ДНЗ, ФАП, КЗС, пекарня, ФОП Вавринович В.В., ферма. с.Войнин (частково), с.Линів
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул.Берестова
вул.Степана Кривенького (частково)
вул.Ковельська (частково)
вул.Милушська
вул.Путінцева(частково)
вул.Дубова
вул.Липова
вул.Ольхова
вул.Матросова
вул.Ясенова
вул.Соснова
Луцький район
1. КТП-339 10:00-17:00 ОК «Криниця» - артсвердловина с.Боголюби, вул.40 р Перемоги, Тиха
2. КТП-52 10:00-16:00 ПАТ «Укртелеком» - АТС,
ФГ «Міжгір’я» - КЗС с.Білостік, вул.Тополева, Миру
3. КТП-170 10:00-16:00 СГТзОВ «Лище» - млин с.Лище, вул.Південна, Воз’єднання
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м.Любомль вул. Завальська, Дружби,
І. Котляревського
2. КТП-287 9:00-17:00 Магазини, Школи. с.Мосир.
3. ПЛ-04 КТП-193 9:00-17:00 с.Перешпа
Любешівський район
1. 10:00-17:00
ФОП Андрухненко магазин «Вілга»; ФОП Торгунаков Магазин (РЕС), Шанс; магазин «Технолюкс»;магазин «Калина»; Магазин «Смак»; Магазин «Морозко»; Аптека; КНС; Мийка; Центр зайнятості; «Нове Життя» ; Управління гуманітарної політики; Кондитерський цех; Магазин «Едельвейс»; Музична школа; СБУ; НПП «Припять-Стохід»; Тер. Центр; МНС; шино-монтаж; Будинок Культури; Кафе; Містечко; Селищна рада; КП «Любешів-комфорт Сервіс». Магазин «Меблі»; Наш Край; МТС ;Укртелеком; Укрпошта; Ощадбанк; Столярний цех; Поліція; Райспоживспілка; Церква; Аптека №33; Пенсійний; Приміщення «Оптика»; Дитячий садок №2; Військомат; Токарчук В.С. База; РОВР Адмінприміщення; АЗС №2; Дорожній; Кафе «Край»; магазин «У Василя»; Магніт; Пекарня; Сатар; Насосна станція.
Школа; Клуб; смт.Любешів (частково)
с.Підкорміллля (частково),
с.Зарудче (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, клуб, дитячий садок, Маневицьке споживче товариство магазин, школа, ФОП Лопоха Олена Володимирівна кіоск, молокоприймальний пункт, ФОП Хомич Валентина Дмитрівна магазин, ФАП с.Велика Яблунька
2. ПЛ-0,4 кВ від
ТП-308 10:00-17:00 Маневицький професійний ліцей, гуртожиток ліцею. смт.Маневичі
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Світла, 37-53, 34-52
вул.Зелена, 37-51, 34-50
вул.Заводська
Ратнівський район
1. 10.00-14.00
Адмінбудинок, УОС, підприємець Кручок.Г.А., Ганжа А.І. смт.Ратно вул.Шевченка
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул. Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с.Рудня, вул. Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Макаренка, 2-10
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
14. ПЛ-10кВ Л43-02
9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).
с.Духче (повністю)
.
15. ПЛ-10кВ Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, магазин,кіоск
с.Духче, пилорама
с.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, (повністю)
с.Духче, (повністю)
с.Літогоща, (повністю) ,
16. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 10:0017:00
Школа, Медпункт с.Підсинівка повністю без напруги
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-187 Л-2 10:00-16:30 ФОП Ткачук О.М.- зернотік с.Купичів вул.Заславського
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова
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