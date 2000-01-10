Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 28 квітня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Красностав: Центральна 35-49,34-52, Комаровська 1,4,5,8,2. 09:00-17:00с.Красностав: Вигінська 1-15,2-16,3. 09:00-17:00м. Вол-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. КовельФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу"ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна АптекаФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин - барТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м.Вол-Волинський:вул.Ковельська 24-36,44,Крилова 3-15,4-16.Кунцевича 3-19,2-12,Миколаївська 15-23,18,22,Шухевича 6,8,5,4. КТП-79 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: Вол.-Вол. районна державна лікарня ветмедицини, Ветлікарня, ГК "Привокзальний"кіоск ФОП Поліщук м.Вол-Волинський: вул.Кобзарська, Кобзарська, Марусі, Богуславки, Кобзарська, Мітіна, Кобзарська 4-16,20, Острівок 71-117;82-1005. ПЛ-0,4 кВ Л-1КТП-159 09:00-17:00 с. Охнівка: Оваднівське споживче товариство Магазин, ШколаВол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП с.Охнівка: вул.Вишнева 1-9,2-32, Жовтнева 11,14-20,6. ПЛ-0,4 кВ Л-2КТП-159 09:00-17:00 с. Охнівка: Будинок культури с.Охнівка: вул.Зелена,1-15,2-22, Жовтнева 2-12,Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ 46-01 10:00-17:00 с.Переславичі, с.Кучків, с.Грушів,с.Трубки, с.Милятин;2. ПЛ-10кВ 46-02 10:00-17:00 с.Завидів, с.Топилище, с.Риковичі,с.Ст.Порицьк (частково);3. ПЛ-10кВ 46-03 10:00-17:00 ТзОВ Порицький ПЛ -10 кВ Л 46-03 с.Клопочин (частково), с.Жашковичі, с.Колона,с. Волиця-Колона;4. ПЛ-10кВ 46-04 10:00-17:00 СВК Перемоги с.Луковичі, с.Щенятин, с.Орищі,с.Радовичі, с.Клопочин (частково);5. ПЛ-10кВ 46-05 10:00-17:00 с.Самоволя, с.Павлівка (частково);6. ПЛ-10кВ 46-06 10:00-17:00 Павлівка Пивзавод с.Павлівка (частково);7. ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-111 10:00-17:00 школа с.Луковичі вул.Учительська 1-248. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-178 15:00-17:00 с.Бужковичі частково9. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-159 8:30-16:30 с.Янів1. 09:00 - 17:00м.К-Каширський вул.Воля,перевулок Воля.1. 8:30-17:00с.Дерновул.Першотравнева - часткововул.Ставківська,2. ПЛ0,4 кВ КТП-140 8:30-17:00м.Ківерцівул.Холмська - частково3. ПЛ0,4 кВ КТП- 219 8:30-17:00 с.Рудочка – медпункт, клуб с.Рудочкавул.Молодіжна4. ЗТП-407 9:00-11:00 м. Ківерці - школа №3, церкваФОП Пушкін А.Ф. - кузняФОП Гут В.В. - комплексФОП Дейна І.С. - магазин м.Ківерцівул.Шевченка,буд.15,18,18а,1. 9:00-17:00Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиКовельське МТМО с.Черкаси, вул.40р.Перемоги,51. КТП-59 9:00 – 17:00 с.Михайлівка2. ПЛ-10 Л-51-03 від ЛР-50 14:00 – 17:00 с.Губин:млин Попович А.В., Укрпошта, дитсадок, школа, ФОП Мельничук П.О. магазин, ст.моб.звязку «Інтертелеком», «Лайфселл»; ФОП Степанюк В.В. зернотік, магазин; ФАП, Бригадир Н.А. магазин.с.Тумин: ДНЗ, ФОП Мельничук П.О., ФОП Дячук Н.М., ФОП Романюк В.Й. пилорама, ФАП.с.Павловичі: школа, ФОП Дриганюк Е.Р. магазин, ФАП, сфг Мазорук Н.Н. с.Крухиничі (частково), с.Михайлівка, с.Павловичі (частково), с.Війниця (частково),с.Губин, с.Тумин3. ПЛ-10 Л-23-01 від ЛР-26 10:00 – 17:00 с.Войнин:школа, ФГКремеш.с.Линів: Церква, в/башня 1,3,4; школа, ФАП.с.Бубнів: школа, ФОП Пилипчук З.І, в/башня 2, Укрпошта, ДНЗ, ФАП, КЗС, пекарня, ФОП Вавринович В.В., ферма. с.Войнин (частково), с.Линів1. 09:00-17:00вул.Берестовавул.Степана Кривенького (частково)вул.Ковельська (частково)вул.Милушськавул.Путінцева(частково)вул.Дубовавул.Липовавул.Ольховавул.Матросовавул.Ясеновавул.Соснова1. КТП-339 10:00-17:00 ОК «Криниця» - артсвердловина с.Боголюби, вул.40 р Перемоги, Тиха2. КТП-52 10:00-16:00 ПАТ «Укртелеком» - АТС,ФГ «Міжгір’я» - КЗС с.Білостік, вул.Тополева, Миру3. КТП-170 10:00-16:00 СГТзОВ «Лище» - млин с.Лище, вул.Південна, Воз’єднання1. 9:00-17:00м.Любомль вул. Завальська, Дружби,І. Котляревського2. КТП-287 9:00-17:00 Магазини, Школи. с.Мосир.3. ПЛ-04 КТП-193 9:00-17:00 с.Перешпа1. 10:00-17:00ФОП Андрухненко магазин «Вілга»; ФОП Торгунаков Магазин (РЕС), Шанс; магазин «Технолюкс»;магазин «Калина»; Магазин «Смак»; Магазин «Морозко»; Аптека; КНС; Мийка; Центр зайнятості; «Нове Життя» ; Управління гуманітарної політики; Кондитерський цех; Магазин «Едельвейс»; Музична школа; СБУ; НПП «Припять-Стохід»; Тер. Центр; МНС; шино-монтаж; Будинок Культури; Кафе; Містечко; Селищна рада; КП «Любешів-комфорт Сервіс». Магазин «Меблі»; Наш Край; МТС ;Укртелеком; Укрпошта; Ощадбанк; Столярний цех; Поліція; Райспоживспілка; Церква; Аптека №33; Пенсійний; Приміщення «Оптика»; Дитячий садок №2; Військомат; Токарчук В.С. База; РОВР Адмінприміщення; АЗС №2; Дорожній; Кафе «Край»; магазин «У Василя»; Магніт; Пекарня; Сатар; Насосна станція.Школа; Клуб; смт.Любешів (частково)с.Підкорміллля (частково),с.Зарудче (частково)1. 10:00-17:00СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, клуб, дитячий садок, Маневицьке споживче товариство магазин, школа, ФОП Лопоха Олена Володимирівна кіоск, молокоприймальний пункт, ФОП Хомич Валентина Дмитрівна магазин, ФАП с.Велика Яблунька2. ПЛ-0,4 кВ відТП-308 10:00-17:00 Маневицький професійний ліцей, гуртожиток ліцею. смт.Маневичі1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Світла, 37-53, 34-52вул.Зелена, 37-51, 34-50вул.Заводська1. 10.00-14.00Адмінбудинок, УОС, підприємець Кручок.Г.А., Ганжа А.І. смт.Ратно вул.Шевченка1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)2.ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул. Сибірська,4. КТП-36250 9:00-17:00с.Рудня, вул. Сонячна, Садова5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна6.ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Макаренка, 2-107. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазиншкола, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, ПольоваСелянська, Тиха.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. ЦеркваСТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-1514. ПЛ-10кВ Л43-029:00-17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче (повністю)с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).с.Духче (повністю)15. ПЛ-10кВ Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)с.Корсині, магазин,кіоскс.Духче, пилорамас.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)с.Корсині, (повністю)с.Духче, (повністю)с.Літогоща, (повністю) ,16. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю)17. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)1. 10:0017:00Школа, Медпункт с.Підсинівка повністю без напруги1. ПЛ-0,4кВКТП-187 Л-2 10:00-16:30 ФОП Ткачук О.М.- зернотік с.Купичів вул.Заславського2. ПЛ-0,4кВКТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова