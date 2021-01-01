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На Волині помер молодий чоловік, якому раптово стало зле за кермом

На Волині помер молодий чоловік, якому раптово стало зле за кермом
26-го квітня близько 17:00 на вулиці Данила Галицького неподалік міської ради у Володимирі-Волинському раптово стало погано водію буса. Чоловіка реанімували, проте врятувати його не вдалося.

Про це БУГу розповіли очевидці, інформацію підтвердили правоохоронці.

Як розповідають, чоловіку ще вдалося припаркувати авто біля зупинки “Центр”. У автомобілі перебувала дружина, що надала першу допомогу і взялася зупиняти машини. Повз проїжджало авто поліції, де перебували шерифи Зимнівської та Устилузької громад. Вони також поспішили на допомогу. Викликали "швидку".

Були здійснені всі реанімаційні дії, але врятувати життя чоловіка не вдалося.

Як стало відомо, чоловіку було 39 років, він - з Нововолинська. У нього залишилося двоє діток.

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Теги: Володимир, смерть, водій
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