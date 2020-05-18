«Заморожена» квартирна черга: на Волині 547 родин чорнобильців потребують поліпшення житлових умов
Сьогодні, 12:20
547 волинських сімей, з-поміж учасників аварії на ЧАЕС, потребують поліпшення житлових умов.
Про це розповіла Суспільному заступниця директора департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод.
Востаннє з держбюджету гроші на квартири виділяли 2012 року, тоді на Волині чорнобильцям придбали 40 квартир. Цього року однокімнатне житло придбали для ліквідатора з Луцька. Квартиру придбали за кошти міського бюджету.
Один з тих, хто чекає на нове житло – лучанин Володимир Харунь. Чоловік 1986-го року брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Нині, разом з шістьма членами родини, живе у двокімнатній квартирі.
Лучанин розповідає, що п’ять років перебуває у пільговій черзі на отримання житла. У квартирі мешкає разом із дружиною, донькою, зятем, двома онуками та тестем, який має інвалідність.
"Коли ми потрібні – давай вперед. У нас же пільги розписані чорнобильські, там як прочитати – ціла брошура пільг, читаєш, аж плакати хочеться", – розповідає ліквідатор.
Володимир Харунь потрапив у Чорнобильську зону в липні 1986. Щодня їздив у зону, керував польотами вертольотів МІ-26. Ліквідатор не знає, яку дозу опромінення отримав у Чорнобильській зоні, працював там два місяці.
"Державна програма забезпечення чорнобильців житлом "заморожена" із 2012 року", - розповіла заступниця директора департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод.
З її слів, з 547 сімей чорнобильців, які потребують поліпшення житлових умов, 300 родин належать до першої категорії, які мали б першими отримати житло.
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Про це розповіла Суспільному заступниця директора департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод.
Востаннє з держбюджету гроші на квартири виділяли 2012 року, тоді на Волині чорнобильцям придбали 40 квартир. Цього року однокімнатне житло придбали для ліквідатора з Луцька. Квартиру придбали за кошти міського бюджету.
Один з тих, хто чекає на нове житло – лучанин Володимир Харунь. Чоловік 1986-го року брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Нині, разом з шістьма членами родини, живе у двокімнатній квартирі.
Лучанин розповідає, що п’ять років перебуває у пільговій черзі на отримання житла. У квартирі мешкає разом із дружиною, донькою, зятем, двома онуками та тестем, який має інвалідність.
"Коли ми потрібні – давай вперед. У нас же пільги розписані чорнобильські, там як прочитати – ціла брошура пільг, читаєш, аж плакати хочеться", – розповідає ліквідатор.
Володимир Харунь потрапив у Чорнобильську зону в липні 1986. Щодня їздив у зону, керував польотами вертольотів МІ-26. Ліквідатор не знає, яку дозу опромінення отримав у Чорнобильській зоні, працював там два місяці.
"Державна програма забезпечення чорнобильців житлом "заморожена" із 2012 року", - розповіла заступниця директора департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод.
З її слів, з 547 сімей чорнобильців, які потребують поліпшення житлових умов, 300 родин належать до першої категорії, які мали б першими отримати житло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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