У Луцьку на меморіалі замінили гранітні плити, які зіпсували вандали





Про це у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.



Нагадаємо, у місті неодноразово повідомляли про акти вандалізму, які невідомі здійснювали на меморіалі. Зокрема, звідти цупили плиту з переліком прізвищ загиблих.



За словами мера, на меморіалі замінили гранітні плити, що зіпсували вандали,а також здійснюють загальне прибирання. Окрім того, підприємство «Karcher» безкоштовно погодилося очистити стелу.





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