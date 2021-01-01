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У Луцьку на меморіалі замінили гранітні плити, які зіпсували вандали

У Луцьку на меморіалі замінили гранітні плити, які зіпсували вандали
У Луцьку готують Меморіал Вічної Слави до Дня перемоги.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Нагадаємо, у місті неодноразово повідомляли про акти вандалізму, які невідомі здійснювали на меморіалі. Зокрема, звідти крали бронзові плити, цупили плиту з переліком прізвищ загиблих.

За словами мера, на меморіалі замінили гранітні плити, що зіпсували вандали,а також здійснюють загальне прибирання. Окрім того, підприємство «Karcher» безкоштовно погодилося очистити стелу.

У Луцьку на меморіалі замінили гранітні плити, які зіпсували вандали
У Луцьку на меморіалі замінили гранітні плити, які зіпсували вандали
У Луцьку на меморіалі замінили гранітні плити, які зіпсували вандали

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Теги: прибирання, меморіал, Луцьк
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