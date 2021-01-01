На Волині помер лікар-невропатолог

Віктор Харченко.



Сумні звістку



"Колектив лікарні зі скорботою сумує з приводу важкої та непоправної втрати - смерті доброї, світлої людини, нашого колеги, лікаря невропатолога Харченка Віктора Олександровича та висловлює глибоке співчуття рідним та близьким померлого...У нашій пам’яті Віктор Олександрович назавжди залишиться мудрим наставником, хорошим другом, надійним порадником, професіоналом своєї справи", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Віктора Харченка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність лікар-невропатолог Нововолинської центральної міської лікарніСумні звістку повідомили на сторінці медзакладу."Колектив лікарні зі скорботою сумує з приводу важкої та непоправної втрати - смерті доброї, світлої людини, нашого колеги, лікаря невропатолога Харченка Віктора Олександровича та висловлює глибоке співчуття рідним та близьким померлого...У нашій пам’яті Віктор Олександрович назавжди залишиться мудрим наставником, хорошим другом, надійним порадником, професіоналом своєї справи", - йдеться у повідомленні.висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Віктора Харченка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію