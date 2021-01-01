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На Волині помер лікар-невропатолог

На Волині помер лікар-невропатолог
Відійшов у вічність лікар-невропатолог Нововолинської центральної міської лікарні Віктор Харченко.

Сумні звістку повідомили на сторінці медзакладу.

"Колектив лікарні зі скорботою сумує з приводу важкої та непоправної втрати - смерті доброї, світлої людини, нашого колеги, лікаря невропатолога Харченка Віктора Олександровича та висловлює глибоке співчуття рідним та близьким померлого...У нашій пам’яті Віктор Олександрович назавжди залишиться мудрим наставником, хорошим другом, надійним порадником, професіоналом своєї справи", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Віктора Харченка.

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Теги: смерть, Нововолинська лікарня, лікар-невропатолог
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