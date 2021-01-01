У Шацькій громаді старостою обрали колишнього прикордонника

Олександра Суліка на посаду старости, що здійснює свої повноваження у селах Прип'ять, Вілиця, Кропивники, Плоске на строк повноважень селищної ради.



Про це



Олександр Анатолійович народився 12 листопада 1992 року в селі Прип’ять. Після закінчення школи вступив до Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (факультет правознавства) м. Харків і в 2017 році отримав диплом спеціаліста.



2016-2019 роки – військова служба за контрактом у Луцькому прикордонному загоні.



2017-2018 – служба на ділянці відповідальності Лисичанського прикордонного загону (Луганська область), в першій лінії оборони.



Новообраний староста одружений, разом з дружиною Юлією виховують двох синів: Владислава та Анатолія.



Сергій Карпук, Шацький селищний голова, і депутати привітали Олександра Суліка з обранням на посаду, побажали йому плідної праці на благо людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 квітня під час засідання чергової сесії Шацької селищної ради депутати затвердити кандидатуруна посаду старости, що здійснює свої повноваження у селах Прип'ять, Вілиця, Кропивники, Плоске на строк повноважень селищної ради.Про це повідомляють на сайті Шацької селищної ради.Олександр Анатолійович народився 12 листопада 1992 року в селі Прип’ять. Після закінчення школи вступив до Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (факультет правознавства) м. Харків і в 2017 році отримав диплом спеціаліста.2016-2019 роки – військова служба за контрактом у Луцькому прикордонному загоні.2017-2018 – служба на ділянці відповідальності Лисичанського прикордонного загону (Луганська область), в першій лінії оборони.Новообраний староста одружений, разом з дружиною Юлією виховують двох синів: Владислава та Анатолія.Сергій Карпук, Шацький селищний голова, і депутати привітали Олександра Суліка з обранням на посаду, побажали йому плідної праці на благо людей.

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