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У Шацькій громаді старостою обрали колишнього прикордонника

У Шацькій громаді старостою обрали колишнього прикордонника
22 квітня під час засідання чергової сесії Шацької селищної ради депутати затвердити кандидатуру Олександра Суліка на посаду старости, що здійснює свої повноваження у селах Прип'ять, Вілиця, Кропивники, Плоске на строк повноважень селищної ради.

Про це повідомляють на сайті Шацької селищної ради.

Олександр Анатолійович народився 12 листопада 1992 року в селі Прип’ять. Після закінчення школи вступив до Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (факультет правознавства) м. Харків і в 2017 році отримав диплом спеціаліста.

2016-2019 роки – військова служба за контрактом у Луцькому прикордонному загоні.

2017-2018 – служба на ділянці відповідальності Лисичанського прикордонного загону (Луганська область), в першій лінії оборони.

Новообраний староста одружений, разом з дружиною Юлією виховують двох синів: Владислава та Анатолія.

Сергій Карпук, Шацький селищний голова, і депутати привітали Олександра Суліка з обранням на посаду, побажали йому плідної праці на благо людей.

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Теги: Шацький голова, колишній прикордонник
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