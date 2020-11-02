У селі на Волині руйнується школа. ФОТО





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Як розповів начальник відділу освіти, науки, культури, молоді, спорту та медицини Луцької районної ради Віктор Білик, будівля школи постійно осідає, попри укріплення, і тріщини продовжують з’являтися.



«Будівельники кажуть, що будівля стоїть або на плавуні (болотиста місцевість), або є думка, що вона розташована над підземеллям, яке вело від церкви до цвинтаря», - повідав Віктор Білик.



«Школа розташовується у цьому приміщенні із 1972 року, але це пристосована будівля, яка із самого початку не передбачалася під школу. Будівля зводилася як колгоспна їдальня, кафе і була одноповерховою», - розповіла директорка школи у Журавниках Світлана Шеремета.









У минулому році на цю школу Кабінет Міністрів виділив 1 мільйон 80 тисяч гривень для облаштування внутрішніх санвузлів, бо ж школярі ще досі користуються вуличним туалетом, що через дорогу від школи.



«Ці гроші є на рахунку Горохівської міської територіальної громади, зроблена проектно-кошторисна документація, її державна експертиза. Треба оголошувати тендер на підрядника для будівництва санвузлів», - каже Віктор Білик.



Радник голови райради Юрій Ройко зауважив, що уся проблема в тому, що цю колгоспна будівля, швидше за все, будували господарським способом без дотримання будівельних вимог, а після добудови ще другого поверху, пішла тріщинами та осіданням.









Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, оглянувши приміщення школи, наголосив, що навіть неозброєним оком видно, що школа має нахил.



«Спеціалісти мають подивитися приміщення школи. Якщо вона осідає і тріщини стають більшими, то чи є доцільність добудовувати вбиральні і витрачати більше мільйона гривень державних коштів», - наголосив Олександр Омельчук.







До слова, через дорогу від аварійної школи у 2013 році почали будівництво нового освітнього закладу. Вже сьогодні – це місцевий довгобуд.



«На мою думку, доцільно вкладати гроші у нову школу. Якщо вдасться, то включити її до Фонду регіонального розвитку та добудувати сучасну школу у Журавниках із спортивним, актовим залом, внутрішніми санвузлами. Демографічна ситуація у селі свідчить про збільшення кількості дітей, тому треба проводити переговори із народними депутатами, обласною радою, територіальною громадою і домовитися про спільний план дій, бо так, як є зараз, бути не може, адже мова йде про безпеку дітей», - наголосив голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.









Депутат Луцької районної ради, голова депутатської група «За розвиток Горохівщини» Лариса Понєдєльник запропонувала вивчити доцільність будівництва санітарних вузлів у діючій школі та ситуацію із будівництвом нового навчального закладу.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школа у селі Журавники Горохівської міської громади, в якій навчається 134 учні, може у будь-який момент завалитися. Будівельники, які 12 років тому проводили укріплення будівлі та фундаменту, дали гарантію на десять років – і цей термін уже минув.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Як розповів начальник відділу освіти, науки, культури, молоді, спорту та медицини Луцької районної ради, будівля школи постійно осідає, попри укріплення, і тріщини продовжують з’являтися.«Будівельники кажуть, що будівля стоїть або на плавуні (болотиста місцевість), або є думка, що вона розташована над підземеллям, яке вело від церкви до цвинтаря», - повідав Віктор Білик.«Школа розташовується у цьому приміщенні із 1972 року, але це пристосована будівля, яка із самого початку не передбачалася під школу. Будівля зводилася як колгоспна їдальня, кафе і була одноповерховою», - розповіла директорка школи у ЖуравникахУ минулому році на цю школу Кабінет Міністрів виділив 1 мільйон 80 тисяч гривень для облаштування внутрішніх санвузлів, бо ж школярі ще досі користуються вуличним туалетом, що через дорогу від школи.«Ці гроші є на рахунку Горохівської міської територіальної громади, зроблена проектно-кошторисна документація, її державна експертиза. Треба оголошувати тендер на підрядника для будівництва санвузлів», - каже Віктор Білик.Радник голови райрадизауважив, що уся проблема в тому, що цю колгоспна будівля, швидше за все, будували господарським способом без дотримання будівельних вимог, а після добудови ще другого поверху, пішла тріщинами та осіданням.Голова Луцької районної ради, оглянувши приміщення школи, наголосив, що навіть неозброєним оком видно, що школа має нахил.«Спеціалісти мають подивитися приміщення школи. Якщо вона осідає і тріщини стають більшими, то чи є доцільність добудовувати вбиральні і витрачати більше мільйона гривень державних коштів», - наголосив Олександр Омельчук.До слова, через дорогу від аварійної школи у 2013 році почали будівництво нового освітнього закладу. Вже сьогодні – це місцевий довгобуд.«На мою думку, доцільно вкладати гроші у нову школу. Якщо вдасться, то включити її до Фонду регіонального розвитку та добудувати сучасну школу у Журавниках із спортивним, актовим залом, внутрішніми санвузлами. Демографічна ситуація у селі свідчить про збільшення кількості дітей, тому треба проводити переговори із народними депутатами, обласною радою, територіальною громадою і домовитися про спільний план дій, бо так, як є зараз, бути не може, адже мова йде про безпеку дітей», - наголосив голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.Депутат Луцької районної ради, голова депутатської група «За розвиток Горохівщини»запропонувала вивчити доцільність будівництва санітарних вузлів у діючій школі та ситуацію із будівництвом нового навчального закладу.

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