«Ми пройшли надважкий період третьої хвилі коронавірусної хвороби», – Степанов

Україна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники й маркери.Таку інформацію надав під час брифінгу міністр охорони здоров’я, повідомляє МОЗ.«Якщо порівняти минулий тиждень з позаминулим, то кількість осіб, які захворіли на COVID-19, зменшилася з майже 92 до 77 тисяч. Тобто занедужало на 15 тисяч менше людей. Кількість госпіталізованих минулого тижня проти позаминулого зменшилася майже на 3400 осіб. Все це говорить про стабілізацію ситуації. Ми пройшли надважкий період третьої хвилі коронавірусної хвороби», – зазначив Степанов.Міністр також повідомив, що рівень захворюваності на COVID-19 пішов на спад у всіх областях України та місті Києві, де ситуація ще місяць тому була вкрай важкою. Рівень госпіталізації та завантаженості ліжок із киснем перевищує встановлені норми лише в одній області – Донецькій, і станом на сьогодні складає 69%. Решта областей демонструють стійку тенденцію до зменшення кількості госпіталізацій та завантаженості ліжок із киснем. Загальна кількість завантажених ліжок по Україні тримається на рівні 52%.«Це свідчить про те, що обмеження, встановлені адаптивним карантином, дієві. Коли ми всі дотримуємося чітких карантинних правил, то проходимо важкі атаки ковіду. Саме тому рішенням КМУ адаптивний карантин продовжено до 30 червня», – наголосив Степанов.І хоч ситуація стабілізується, міністр закликав українців не нехтувати правилами і бути вкрай уважними до свого здоров’я та здоров’я людей, які оточують, – максимально утриматися від збільшення контактів, уникати скупчень, носити маски й дотримуватися правил особистої гігієни.Нагадаємо, сьогодні 10 областей України перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки, дев’ять – у помаранчевій і шість – у жовтій. Наступним регіоном, який вийде з червоної зони, буде Київ, де за всіма епідеміологічними показниками вже немає перевищення критеріїв і маркерів.