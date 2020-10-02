На Волині від ускладнень Covid-19 помер лікар
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26-го квітня перестало битися серце нововолинського лікаря та громадського діяча Мирона Олексійовича Сторонського.
Про це повідомляє "Буг".
Чоловік хворів на коронавірус, близько місяця знаходився у реанімації в Луцьку.
Мирон Олексійович очолював Нововолинську міську організацію «Всеукраїнське об’єднання ветеранів». У 2020 році з нагоди 70-річчя міста був удостоєний нагрудним знаком «За заслуги перед містом». Певний час входив у склад громадської ради та реагував на проблеми, які піднімали містяни, активно брав участь в житті Нововолинська.
Інформаційне агентство ВолиньPost співчуває рідним, близьким та колегам померлого.
Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, стало відомо про смерть лікаря-невропатолога Нововолинської центральної міської лікарні.
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Про це повідомляє "Буг".
Чоловік хворів на коронавірус, близько місяця знаходився у реанімації в Луцьку.
Мирон Олексійович очолював Нововолинську міську організацію «Всеукраїнське об’єднання ветеранів». У 2020 році з нагоди 70-річчя міста був удостоєний нагрудним знаком «За заслуги перед містом». Певний час входив у склад громадської ради та реагував на проблеми, які піднімали містяни, активно брав участь в житті Нововолинська.
Інформаційне агентство ВолиньPost співчуває рідним, близьким та колегам померлого.
Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, стало відомо про смерть лікаря-невропатолога Нововолинської центральної міської лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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