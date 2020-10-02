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На Волині від ускладнень Covid-19 помер лікар

На Волині від ускладнень Covid-19 помер лікар
26-го квітня перестало битися серце нововолинського лікаря та громадського діяча Мирона Олексійовича Сторонського.

Про це повідомляє "Буг".

Чоловік хворів на коронавірус, близько місяця знаходився у реанімації в Луцьку.

Мирон Олексійович очолював Нововолинську міську організацію «Всеукраїнське об’єднання ветеранів». У 2020 році з нагоди 70-річчя міста був удостоєний нагрудним знаком «За заслуги перед містом». Певний час входив у склад громадської ради та реагував на проблеми, які піднімали містяни, активно брав участь в житті Нововолинська.

Інформаційне агентство ВолиньPost співчуває рідним, близьким та колегам померлого.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, стало відомо про смерть лікаря-невропатолога Нововолинської центральної міської лікарні.

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Теги: смерть, коронавірус, лікар, Нововолинськ
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