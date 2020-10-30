На Донбасі від кулі снайпера загинув український воїн

Іван Ковальовський із села Колінки Івано-Франківської області.



Про це написали на сторінці Городенківської міської ради територіальної громади у фейсбуці.



"Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана Івановича «Африка», який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - йдется у повідомлені.



Однак в офіційному зведенні штабу ООС інформації про загибель бійця немає.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сході України загинув воїн Збройних сил Україниіз села Колінки Івано-Франківської області.Про це написали на сторінці Городенківської міської ради територіальної громади у фейсбуці."Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана Івановича «Африка», який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - йдется у повідомлені.Однак в офіційному зведенні штабу ООС інформації про загибель бійця немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію