На Донбасі від кулі снайпера загинув український воїн
Сьогодні, 14:52
На Сході України загинув воїн Збройних сил України Іван Ковальовський із села Колінки Івано-Франківської області.
Про це написали на сторінці Городенківської міської ради територіальної громади у фейсбуці.
"Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана Івановича «Африка», який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - йдется у повідомлені.
Однак в офіційному зведенні штабу ООС інформації про загибель бійця немає.
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Про це написали на сторінці Городенківської міської ради територіальної громади у фейсбуці.
"Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана Івановича «Африка», який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - йдется у повідомлені.
Однак в офіційному зведенні штабу ООС інформації про загибель бійця немає.
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