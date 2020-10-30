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На Донбасі від кулі снайпера загинув український воїн

На Донбасі від кулі снайпера загинув український воїн
На Сході України загинув воїн Збройних сил України Іван Ковальовський із села Колінки Івано-Франківської області.

Про це написали на сторінці Городенківської міської ради територіальної громади у фейсбуці.

"Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана Івановича «Африка», який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - йдется у повідомлені.

Однак в офіційному зведенні штабу ООС інформації про загибель бійця немає.








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Теги: Схід, боєць, воїн, смерть
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