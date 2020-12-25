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Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 27 квітян, військовослужбовців Луцького прикордонного загону привітали із професійним святом.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Зокрема, з нагоди Дня прикордонника, який із 2018 року відзначають щороку 30 квітня, у Луцьку відбулися урочисті заходи.

Від імені голови ОДА Юрія Погуляйка привітав прикордонників заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик.

«Зі словом «прикордонник» одразу відбувається асоціація зі словом «перший». Адже перший кого ти бачиш, коли в’їжджаєш до країни – прикордонник. Першими, хто відгукнувся під час пандемії і виконував свою роботу – прикордонник. Першими, хто поїхав в АТО, теж були прикордонники, – сказав у вітальному слові Анатолій Костик. – Тому бажаю, щоб ви й першим поверталися із зони ООС, і ця першість була завжди і у всьому. Кратних виходів і кратних повернень, здоров’я, Божого благословення та мирного неба над головою», - сказав Анатолій Костик.

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО


Окрім цього, заступник очільника області вручив Почесні грамоти та подяку обласної державної адміністрації військовослужбовцям Луцького прикордонного загону за професійне виконання службових обов’язків. А саме:

Юрію Плеханову – підполковнику юстиції, помічнику начальника загону з правової роботи – начальнику групи юридичного забезпечення;

Ігорю Білану – майорові, начальнику відділу тилового забезпечення;

Ірині Сорокіній – старшому інспекторові відділення мобілізаційної роботи відділу організаційно-мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності штабу.

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО


Окрім того, персонал відділу прикордонної служби «Дольськ» Луцького прикордонного загону нагородили перехідним вимпелом обласної державної адміністрації.

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО


Слід також зазначити, що у цьому році в Україні відзначають 103-й день народження зі Дня створення Корпусу кордонної охорони УНР.

«Упродовж війни на сході України, яка триває уже 8 років, загинуло 13 300 людей. З яких 4 150 військовослужбовці, зокрема 70 прикордонників», – зазначила ведуча заходу.

Тож присутні вшанували загиблих у російсько-українській війні хвилинною мовчання. Опісля, поклали квіти до портретів загиблих молодших сержантів Сергія Гулюка та Сергія Киричука, які одними із з перших вибули на схід у складі оперативно-бойової прикордонної комендатури.

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО

Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, прикордонники, нагорода, свято
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