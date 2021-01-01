На Волині працюватимуть 58 пунктів щеплення проти COVID-19

У Волинській області з 28 квітня працюватимуть 58 пунктів щеплення, в яких можна вакцинуватися проти COVID-19. Всього в Україні працює 2127 таких пунктів.Усі вони розташовані в закладах охорони здоров’я, що надають медичні послуги, й обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю, - інформують у Волинській ОДА.Наразі в пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру пункту щеплення.Знайти адресу та телефон найближчого до вас пункту щеплення можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Для проведення вакцинації необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.Щеплення проводитимуть вакциною AstraZeneca-SKBio. Також цією вакциною щеплюватимуть тих, хто повинен отримати другу дозу вакцини AstraZeneca вже у травні.Зазначають, що вакцина AstraZeneca-SKBio, вироблена в Південній Кореї, є ідентичною за складом і технологією виробництва та взаємозамінною до AstraZeneca/CoviShield, що виготовлена за ліцензією в Індії. Тому ті, хто отримав першу дозу AstraZeneca/Covishield, може зробити друге щеплення вакциною AstraZeneca-SKBio.Нагадаємо, що наразі в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.