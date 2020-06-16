Садівник-самоук з Волині створив на своєму обійсті трояндовий рай

Святослав Пірожик – самоук, має досвід роботи як найманий садівник понад 10 років. Проте вирішив працювати на себе – посадив і виростив власний розарій.



Про це



На присадибній ділянці в 10 сотих, що у селі Седлище на Старовижівщині, пан Святослав вирощує троянди. Влітку все обійстя потопає у цвітові. Куди не глянь – трояндові кущі, а їх понад 30-ть чайно-гібридних, плетистих, флорибунд, англійських сортів троянд.



У трояндовій справі є безліч своїх секретів. Для того, щоб рослина щедро квітла, потрібно правильно доглядати за нею. Особливостями догляду за ружами упродовж року Святослав Пірожик радо ділиться з усіма охочими. В період масового цвітіння господар організовує екскурсії духмяними рядами, облаштовує фотозони і місця для релаксу відвідувачів. Відомо, що запах троянди в ароматерапії спеціалісти використовують для модуляції емоцій, оскільки її аромат спонукає до енергійності та приносить відчуття щастя.



Із 2019 року Святослав Пірожик – постійний консультант-практик проєкту служби зайнятості «Територія майстерності». Він проводить майстер-класи для безробітних, де розповідає, як правильно підготувати саджанці до посадки у відкритий ґрунт, про норми поливу й ефективні засоби профілактики та боротьби з хворобами і паразитами, які необхідні добрива для підживлення тощо. За час співпраці зі службою зайнятості Святослав Пірожик запалив не один вогник захоплення королевою квітів.



– Те, чим займаєшся, передусім, потрібно любити. Одних знань не достатньо, а все вдається тоді, коли вкладаєш душу, – каже Святослав Пірожик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – самоук, має досвід роботи як найманий садівник понад 10 років. Проте вирішив працювати на себе – посадив і виростив власний розарій.Про це інформує Старовижівська районна філія Волинського ОЦЗ.На присадибній ділянці в 10 сотих, що у селі Седлище на Старовижівщині, пан Святослав вирощує троянди. Влітку все обійстя потопає у цвітові. Куди не глянь – трояндові кущі, а їх понад 30-ть чайно-гібридних, плетистих, флорибунд, англійських сортів троянд.У трояндовій справі є безліч своїх секретів. Для того, щоб рослина щедро квітла, потрібно правильно доглядати за нею. Особливостями догляду за ружами упродовж року Святослав Пірожик радо ділиться з усіма охочими. В період масового цвітіння господар організовує екскурсії духмяними рядами, облаштовує фотозони і місця для релаксу відвідувачів. Відомо, що запах троянди в ароматерапії спеціалісти використовують для модуляції емоцій, оскільки її аромат спонукає до енергійності та приносить відчуття щастя.Із 2019 року Святослав Пірожик – постійний консультант-практик проєкту служби зайнятості «Територія майстерності». Він проводить майстер-класи для безробітних, де розповідає, як правильно підготувати саджанці до посадки у відкритий ґрунт, про норми поливу й ефективні засоби профілактики та боротьби з хворобами і паразитами, які необхідні добрива для підживлення тощо. За час співпраці зі службою зайнятості Святослав Пірожик запалив не один вогник захоплення королевою квітів.– Те, чим займаєшся, передусім, потрібно любити. Одних знань не достатньо, а все вдається тоді, коли вкладаєш душу, – каже Святослав Пірожик.

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