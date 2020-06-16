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Садівник-самоук з Волині створив на своєму обійсті трояндовий рай

Садівник-самоук з Волині створив на своєму обійсті трояндовий рай
Святослав Пірожик – самоук, має досвід роботи як найманий садівник понад 10 років. Проте вирішив працювати на себе – посадив і виростив власний розарій.

Про це інформує Старовижівська районна філія Волинського ОЦЗ.

На присадибній ділянці в 10 сотих, що у селі Седлище на Старовижівщині, пан Святослав вирощує троянди. Влітку все обійстя потопає у цвітові. Куди не глянь – трояндові кущі, а їх понад 30-ть чайно-гібридних, плетистих, флорибунд, англійських сортів троянд.

У трояндовій справі є безліч своїх секретів. Для того, щоб рослина щедро квітла, потрібно правильно доглядати за нею. Особливостями догляду за ружами упродовж року Святослав Пірожик радо ділиться з усіма охочими. В період масового цвітіння господар організовує екскурсії духмяними рядами, облаштовує фотозони і місця для релаксу відвідувачів. Відомо, що запах троянди в ароматерапії спеціалісти використовують для модуляції емоцій, оскільки її аромат спонукає до енергійності та приносить відчуття щастя.

Із 2019 року Святослав Пірожик – постійний консультант-практик проєкту служби зайнятості «Територія майстерності». Він проводить майстер-класи для безробітних, де розповідає, як правильно підготувати саджанці до посадки у відкритий ґрунт, про норми поливу й ефективні засоби профілактики та боротьби з хворобами і паразитами, які необхідні добрива для підживлення тощо. За час співпраці зі службою зайнятості Святослав Пірожик запалив не один вогник захоплення королевою квітів.

– Те, чим займаєшся, передусім, потрібно любити. Одних знань не достатньо, а все вдається тоді, коли вкладаєш душу, – каже Святослав Пірожик.
Садівник-самоук з Волині створив на своєму обійсті трояндовий рай

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Теги: садівництво, троянди, розарій, Седлище
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