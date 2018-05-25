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Як працюватиме луцький ЦНАП у передсвяткові та святкові дні травня. ГРАФІК

Як працюватиме луцький ЦНАП у передсвяткові та святкові дні травня. ГРАФІК
Оприлюднили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку на травневі свята.

Про це йдеться на офіційній сторінці установи у фейсбуці.

Тож волинян попереджають, що у ЦНАПі буде змінено графік прийому громадян у передсвяткові та святкові дні:

- 30 квітня (п’ятниця) з 8.00 до 14.45;

- 1, 2, 3 і 4 травня - вихідні.

- 5 і 6 травня - працюватумуть без змін з 8.00 до 17.00;

7 травня (п’ятниця) з 8.00 до 14.45;

- 8, 9 і 10 травня - вихідні;

Обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Зауважують, що всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.


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Теги: ЦНАП, Луцьк, вихідні, графік роботи, травень, Великдень
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