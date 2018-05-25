Як працюватиме луцький ЦНАП у передсвяткові та святкові дні травня. ГРАФІК
Сьогодні, 16:02
Оприлюднили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку на травневі свята.
Про це йдеться на офіційній сторінці установи у фейсбуці.
Тож волинян попереджають, що у ЦНАПі буде змінено графік прийому громадян у передсвяткові та святкові дні:
- 30 квітня (п’ятниця) з 8.00 до 14.45;
- 1, 2, 3 і 4 травня - вихідні.
- 5 і 6 травня - працюватумуть без змін з 8.00 до 17.00;
7 травня (п’ятниця) з 8.00 до 14.45;
- 8, 9 і 10 травня - вихідні;
Обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Зауважують, що всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.
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Про це йдеться на офіційній сторінці установи у фейсбуці.
Тож волинян попереджають, що у ЦНАПі буде змінено графік прийому громадян у передсвяткові та святкові дні:
- 30 квітня (п’ятниця) з 8.00 до 14.45;
- 1, 2, 3 і 4 травня - вихідні.
- 5 і 6 травня - працюватумуть без змін з 8.00 до 17.00;
7 травня (п’ятниця) з 8.00 до 14.45;
- 8, 9 і 10 травня - вихідні;
Обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Зауважують, що всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.
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