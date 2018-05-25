Як працюватиме луцький ЦНАП у передсвяткові та святкові дні травня. ГРАФІК

Оприлюднили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку на травневі свята.Про це йдеться на офіційній сторінці установи у фейсбуці.Тож волинян попереджають, що у ЦНАПі буде змінено графік прийому громадян у передсвяткові та святкові дні:- 30 квітня (п’ятниця) з 8.00 до 14.45;- 1, 2, 3 і 4 травня - вихідні.- 5 і 6 травня - працюватумуть без змін з 8.00 до 17.00;7 травня (п’ятниця) з 8.00 до 14.45;- 8, 9 і 10 травня - вихідні;Обідня перерва з 12.00 до 12.45.Зауважують, що всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.