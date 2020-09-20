«Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях





Наразі карантинні обмеження — заборона висадки та посадки пасажирів — діють лише в Житомирській області, - йдеться на офіційному сайті "Укрзалізниці".



Водночас пресслужба нагадує, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» заявила про

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