«Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях
Сьогодні, 16:21
"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун.
Наразі карантинні обмеження — заборона висадки та посадки пасажирів — діють лише в Житомирській області, - йдеться на офіційному сайті "Укрзалізниці".
Водночас пресслужба нагадує, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» заявила про відновлення сполучень Харкова з Дніпром, Рівненської області та Волині з Херсоном і Миколаєвом.
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Наразі карантинні обмеження — заборона висадки та посадки пасажирів — діють лише в Житомирській області, - йдеться на офіційному сайті "Укрзалізниці".
Водночас пресслужба нагадує, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» заявила про відновлення сполучень Харкова з Дніпром, Рівненської області та Волині з Херсоном і Миколаєвом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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