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«Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях

«Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях
"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун.

Наразі карантинні обмеження — заборона висадки та посадки пасажирів — діють лише в Житомирській області, - йдеться на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Водночас пресслужба нагадує, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» заявила про відновлення сполучень Харкова з Дніпром, Рівненської області та Волині з Херсоном і Миколаєвом.

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Теги: потяги, карантин, Укрзалізниця
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