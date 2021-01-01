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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів на 27 квітня

«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів на 27 квітня
Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 27 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.

Згідно з офіційними даними, ситуація із завантаженістю ліжкомісць у коронавірусних стаціонарах області дещо покращується останніми днями.

Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2052 ліжкомісця для ковідних хворих. Із них станом на 27 квітня зайняті 966 (тобто 47,1%). Із цієї кількості 832 ліжка зайняті хворими на ковід, ще 134 – людьми з підозрою на цю недугу.

Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 178 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 86% (137 – хворими на коронавірус, 16 – людьми з підозрою).

У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими 71,1% (134 – хворими на коронавірус, 6 – людьми з підозрою).

У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 58,5% (66 – пацієнтами з коронавірусом, 10 – з підозрою).

У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 23,3% або 28 ліжок із 120 наявних.

У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 32 (29,1%).

У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 9 (18%). Так, на двох ліжках – діти з підтвердженим діагнозом, на семи – з підозрою на коронавірус.

Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 11 (30,6%). На 9 – жінки з підтвердженим діагнозом, на двох – з підозрою.

У Нововолинській центральній міській лікарні – 140 інфекційних ліжок. Станом на 27 квітня зайнятих – 77 (55%).

У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайнятих 46 (41,8%).

Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 36 зайняті (36%).
Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 30 зайнятих (30%).

Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 49 зайняті (40,8%).

Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 42 зайняті (46,7%).

Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 56 зайняті (53,3%).

Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 50 зайнятих (47,6%).

Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 19 зайнятих (21,1%).

Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 30 зайняті (37,5%).

Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 6 зайняті (20,7%).

Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 162 наявних, 76 зайнятих (46,9%).

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Теги: коронавірус, ліжкомісця, заповненість, Волинь
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