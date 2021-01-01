вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19

Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19
Вакцинація людей, які мають хронічні захворювання, - пріоритетна у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Про це Суспільному розповів тимчасово виконувач обов’язків директора обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад.

Суспільне поспілкувалося з лучанами, які мають цукровий діабет та з медиками, які роз'яснили, як щеплюють від COVID-19 людей з хронічними хворобами.

Олександр Ведринський та Михайло Поліщук хворіють на цукровий діабет. Михайло Поліщук каже, що вакцинуватися хоче, але боїться, а Олександр Ведринський говорить, що неодноразово консультувався з лікарями.

«Половина лікарів мені сказали: «Вакцинуйтеся, бо ви в групі ризику, мало що може бути», а другі говорять: «Не спішіть», – каже Олександр Ведринський.

Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19


Сімейна лікарка Анастасія Летошко рекомендує усім хворим на цукровий діабет вакцинуватися від COVID-19. З її слів, люди з онкологією, цукровим діабетом, хворобами легень та серця є в пріоритеті у процесі вакцинації.

«Коронавірусна інфекція вражає судини маленького калібру, то при цукровому діабеті вони також вражаються. Тобто, пацієнт з таким діагнозом маючи коронавірусну хворобу, вона у нього буде протікати важче», – каже лікарка.

На обліку у лікарки – п'ятеро пацієнтів з цукровим діабетом. Двоє із них уже отримали щеплення від коронавірусу. Побічних реакцій, як стверджує Анастасія Летошко, не було.

Вакцинуватися від коронавірусу хворим на цукровий діабет можна у стаціонарному пункті щеплення, їх в області 58.

Зі слів Сергія Новосада, наразі в Україні не ведуть статистики щодо кількості вакцинованих, які мають хронічні захворювання. Станом на 27 квітня щеплення від COVID-19 загалом отримали 15 299 волинян. За останню добу вакцинували 322 людини.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, вакцинація, коронавірус, хронічні захворювання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку побудують сучасний стадіон за понад 17 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:03
На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені
Сьогодні, 16:39
Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19
Сьогодні, 16:35
«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів на 27 квітня
Сьогодні, 16:24
«Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
У Луцьку нацгвардійців щеплюють вакциною CoronaVac У Луцьку нацгвардійців щеплюють вакциною CoronaVac
20 квітень, 20:41
Скільки волинян вакцинувалися від COVID-19 Скільки волинян вакцинувалися від COVID-19
09 квітень, 13:40
Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині
18 березень, 13:05
Волинські ветерани АТО/ООС долучились до вакцинації від коронавірусу Волинські ветерани АТО/ООС долучились до вакцинації від коронавірусу
17 березень, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку побудують сучасний стадіон за понад 17 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:03
 0
На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені
Сьогодні, 16:39
 0
Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19
Сьогодні, 16:35
 0
«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів на 27 квітня
Сьогодні, 16:24
 0
«Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях
Сьогодні, 16:21
 0
Медіа
відео
1/8