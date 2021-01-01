Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19





Про це Сергій Новосад.



Суспільне поспілкувалося з лучанами, які мають цукровий діабет та з медиками, які роз'яснили, як щеплюють від COVID-19 людей з хронічними хворобами.



Олександр Ведринський та Михайло Поліщук хворіють на цукровий діабет. Михайло Поліщук каже, що вакцинуватися хоче, але боїться, а Олександр Ведринський говорить, що неодноразово консультувався з лікарями.



«Половина лікарів мені сказали: «Вакцинуйтеся, бо ви в групі ризику, мало що може бути», а другі говорять: «Не спішіть», – каже Олександр Ведринський.







Сімейна лікарка Анастасія Летошко рекомендує усім хворим на цукровий діабет вакцинуватися від COVID-19. З її слів, люди з онкологією, цукровим діабетом, хворобами легень та серця є в пріоритеті у процесі вакцинації.



«Коронавірусна інфекція вражає судини маленького калібру, то при цукровому діабеті вони також вражаються. Тобто, пацієнт з таким діагнозом маючи коронавірусну хворобу, вона у нього буде протікати важче», – каже лікарка.



На обліку у лікарки – п'ятеро пацієнтів з цукровим діабетом. Двоє із них уже отримали щеплення від коронавірусу. Побічних реакцій, як стверджує Анастасія Летошко, не було.



Вакцинуватися від коронавірусу хворим на цукровий діабет можна у стаціонарному пункті щеплення, їх в області 58.



Зі слів Сергія Новосада, наразі в Україні не ведуть статистики щодо кількості вакцинованих, які мають хронічні захворювання. Станом на 27 квітня щеплення від COVID-19 загалом отримали 15 299 волинян. За останню добу вакцинували 322 людини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакцинація людей, які мають хронічні захворювання, - пріоритетна у боротьбі з коронавірусною інфекцією.Про це Суспільному розповів тимчасово виконувач обов’язків директора обласного центру громадського здоров’яСуспільне поспілкувалося з лучанами, які мають цукровий діабет та з медиками, які роз'яснили, як щеплюють від COVID-19 людей з хронічними хворобами.тахворіють на цукровий діабет. Михайло Поліщук каже, що вакцинуватися хоче, але боїться, а Олександр Ведринський говорить, що неодноразово консультувався з лікарями.«Половина лікарів мені сказали: «Вакцинуйтеся, бо ви в групі ризику, мало що може бути», а другі говорять: «Не спішіть», – каже Олександр Ведринський.Сімейна лікаркарекомендує усім хворим на цукровий діабет вакцинуватися від COVID-19. З її слів, люди з онкологією, цукровим діабетом, хворобами легень та серця є в пріоритеті у процесі вакцинації.«Коронавірусна інфекція вражає судини маленького калібру, то при цукровому діабеті вони також вражаються. Тобто, пацієнт з таким діагнозом маючи коронавірусну хворобу, вона у нього буде протікати важче», – каже лікарка.На обліку у лікарки – п'ятеро пацієнтів з цукровим діабетом. Двоє із них уже отримали щеплення від коронавірусу. Побічних реакцій, як стверджує Анастасія Летошко, не було.Вакцинуватися від коронавірусу хворим на цукровий діабет можна у стаціонарному пункті щеплення, їх в області 58.Зі слів Сергія Новосада, наразі в Україні не ведуть статистики щодо кількості вакцинованих, які мають хронічні захворювання. Станом на 27 квітня щеплення від COVID-19 загалом отримали 15 299 волинян. За останню добу вакцинували 322 людини.

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