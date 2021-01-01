Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19
Сьогодні, 16:35
Вакцинація людей, які мають хронічні захворювання, - пріоритетна у боротьбі з коронавірусною інфекцією.
Про це Суспільному розповів тимчасово виконувач обов’язків директора обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад.
Суспільне поспілкувалося з лучанами, які мають цукровий діабет та з медиками, які роз'яснили, як щеплюють від COVID-19 людей з хронічними хворобами.
Олександр Ведринський та Михайло Поліщук хворіють на цукровий діабет. Михайло Поліщук каже, що вакцинуватися хоче, але боїться, а Олександр Ведринський говорить, що неодноразово консультувався з лікарями.
«Половина лікарів мені сказали: «Вакцинуйтеся, бо ви в групі ризику, мало що може бути», а другі говорять: «Не спішіть», – каже Олександр Ведринський.
Сімейна лікарка Анастасія Летошко рекомендує усім хворим на цукровий діабет вакцинуватися від COVID-19. З її слів, люди з онкологією, цукровим діабетом, хворобами легень та серця є в пріоритеті у процесі вакцинації.
«Коронавірусна інфекція вражає судини маленького калібру, то при цукровому діабеті вони також вражаються. Тобто, пацієнт з таким діагнозом маючи коронавірусну хворобу, вона у нього буде протікати важче», – каже лікарка.
На обліку у лікарки – п'ятеро пацієнтів з цукровим діабетом. Двоє із них уже отримали щеплення від коронавірусу. Побічних реакцій, як стверджує Анастасія Летошко, не було.
Вакцинуватися від коронавірусу хворим на цукровий діабет можна у стаціонарному пункті щеплення, їх в області 58.
Зі слів Сергія Новосада, наразі в Україні не ведуть статистики щодо кількості вакцинованих, які мають хронічні захворювання. Станом на 27 квітня щеплення від COVID-19 загалом отримали 15 299 волинян. За останню добу вакцинували 322 людини.
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Про це Суспільному розповів тимчасово виконувач обов’язків директора обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад.
Суспільне поспілкувалося з лучанами, які мають цукровий діабет та з медиками, які роз'яснили, як щеплюють від COVID-19 людей з хронічними хворобами.
Олександр Ведринський та Михайло Поліщук хворіють на цукровий діабет. Михайло Поліщук каже, що вакцинуватися хоче, але боїться, а Олександр Ведринський говорить, що неодноразово консультувався з лікарями.
«Половина лікарів мені сказали: «Вакцинуйтеся, бо ви в групі ризику, мало що може бути», а другі говорять: «Не спішіть», – каже Олександр Ведринський.
Сімейна лікарка Анастасія Летошко рекомендує усім хворим на цукровий діабет вакцинуватися від COVID-19. З її слів, люди з онкологією, цукровим діабетом, хворобами легень та серця є в пріоритеті у процесі вакцинації.
«Коронавірусна інфекція вражає судини маленького калібру, то при цукровому діабеті вони також вражаються. Тобто, пацієнт з таким діагнозом маючи коронавірусну хворобу, вона у нього буде протікати важче», – каже лікарка.
На обліку у лікарки – п'ятеро пацієнтів з цукровим діабетом. Двоє із них уже отримали щеплення від коронавірусу. Побічних реакцій, як стверджує Анастасія Летошко, не було.
Вакцинуватися від коронавірусу хворим на цукровий діабет можна у стаціонарному пункті щеплення, їх в області 58.
Зі слів Сергія Новосада, наразі в Україні не ведуть статистики щодо кількості вакцинованих, які мають хронічні захворювання. Станом на 27 квітня щеплення від COVID-19 загалом отримали 15 299 волинян. За останню добу вакцинували 322 людини.
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