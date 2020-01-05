На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені
Сьогодні, 16:39
Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування, несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування.
Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.
Травмованих воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.
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На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Обставини з’ясовуються.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.
Травмованих воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Донбасі від кулі снайпера загинув український воїн
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Обставини з’ясовуються.
Фото - ілюстративне
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