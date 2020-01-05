На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені





Про це



Травмованих воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.



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На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.



Обставини з’ясовуються.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування, несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування.Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.Травмованих воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.Обставини з’ясовуються.

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