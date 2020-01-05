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На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені

На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені
Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування, несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

Травмованих воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

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На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Обставини з’ясовуються.

Фото - ілюстративне

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Теги: Схід, війна, підрив, ООС
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