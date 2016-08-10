Держвиконавці Волині передали конфіскат дитбудинкам сімейного типу
Сьогодні, 19:42
Комплекти сантехніки, що були конфісковані за рішенням суду, передали державні виконавці Волині двом дитячим будинкам сімейного типу.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Обидва дитячих будинки сімейного типу - з Рівненської області. В одному з них виховується 10 дітей. Батько-вихователь - учасник АТО.
В іншому будинку сімейного типу на вихованні перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 4 діток - під опікою.
Інформуємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби”, якщо майно, в тому числі транспортні засоби, не реалізовано у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", державний виконавець вносить на розгляд комісії, що утворюється у складі представників відповідного органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, пропозицію щодо безоплатної передачі майна:
1) органам державної влади;
2) закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема, закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при установах виконання покарань;
3) установам виконання покарань;
4) слідчим ізоляторам;
5) військовим формуванням;
6) на благодійні цілі;
7) для переробки, знищення (утилізації) такого майна.
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Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Обидва дитячих будинки сімейного типу - з Рівненської області. В одному з них виховується 10 дітей. Батько-вихователь - учасник АТО.
В іншому будинку сімейного типу на вихованні перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 4 діток - під опікою.
Інформуємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби”, якщо майно, в тому числі транспортні засоби, не реалізовано у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", державний виконавець вносить на розгляд комісії, що утворюється у складі представників відповідного органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, пропозицію щодо безоплатної передачі майна:
1) органам державної влади;
2) закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема, закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при установах виконання покарань;
3) установам виконання покарань;
4) слідчим ізоляторам;
5) військовим формуванням;
6) на благодійні цілі;
7) для переробки, знищення (утилізації) такого майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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