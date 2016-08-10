Держвиконавці Волині передали конфіскат дитбудинкам сімейного типу

Комплекти сантехніки, що були конфісковані за рішенням суду, передали державні виконавці Волині двом дитячим будинкам сімейного типу.Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.Обидва дитячих будинки сімейного типу - з Рівненської області. В одному з них виховується 10 дітей. Батько-вихователь - учасник АТО.В іншому будинку сімейного типу на вихованні перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 4 діток - під опікою.Інформуємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби”, якщо майно, в тому числі транспортні засоби, не реалізовано у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", державний виконавець вносить на розгляд комісії, що утворюється у складі представників відповідного органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, пропозицію щодо безоплатної передачі майна:1) органам державної влади;2) закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема, закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при установах виконання покарань;3) установам виконання покарань;4) слідчим ізоляторам;5) військовим формуванням;6) на благодійні цілі;7) для переробки, знищення (утилізації) такого майна.