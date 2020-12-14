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Для луцького «тролейбусного» підприємства можуть купити автобуси MAN

Для луцького «тролейбусного» підприємства можуть купити автобуси MAN
Для Луцького підприємства електротранспорту можуть придбати автобуси MAN, що мають стандарт Євро-5.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, інформують на сайті мерії.

У місті працюють над реалізацією програми "Луцьк без маршруток". На сьогодні місто вже отримало 10 нових тролейбусів. Незабаром ще одна партія таких транспортних засобів поповнить рухомий склад Луцького підприємства електротранспорту. Від комунального транспорту естафету перехоплюють й приватні перевізники. Нещодавно 6 автобусів MAN A21 з екологічним стандартом Euro5 виїхали на міський маршрут № 32 “Вересневе — с.Липини”. Це сучасні автобуси, які працюють на метані, тобто викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище значно нижчі, ніж від дизельних двигунів, що встановлені в автобусах “Богдан” та “Еталон”. Ще два такі комфортабельні автобуси працюють на маршруті № 23А “с. Рованці (церква) – Адреналін Сіті”.

Автобуси придбало ТОВ “БЕСТ ЛЕНАД ГРУП”, яке зараз є тимчасовим перевізником на маршрутах.

“Автобуси, які курсують на міських маршрутах знаходяться у незадовільному стані. Вони вже відпрацювали свій ресурс. Як їх не ремонтуй, капітально чи поточно, це суттєво не змінить ситуації. 2-3 роки й там уже не буде чого ремонтувати. Уже сьогодні необхідно шукати шляхи вирішення цієї проблеми. І ми це робимо. Ми зобов’язуємо перевізників оновлювати транспорт. Шукаємо нових перевізників. Декілька місяців тому уже одне підприємство оновило частину свого транспортного парку. Нині на міські маршрути вийшов новий перевізник, який має сучасні, екологічні транспортні засоби. Ці автобуси 2010 року випуску, комфортабельні, мають гарний салон, кондиціонери. Ми розглядаємо можливість придбання таких автобусів й на комунальне підприємство Луцьке підприємство електротранспорту, аби мати можливість закривати маршрути соціального спрямування, на які важко знайти перевізника”, - наголосив Ігор Поліщук.
Для луцького «тролейбусного» підприємства можуть купити автобуси MAN
Для луцького «тролейбусного» підприємства можуть купити автобуси MAN
Для луцького «тролейбусного» підприємства можуть купити автобуси MAN
Для луцького «тролейбусного» підприємства можуть купити автобуси MAN
Для луцького «тролейбусного» підприємства можуть купити автобуси MAN
Для луцького «тролейбусного» підприємства можуть купити автобуси MAN
Для луцького «тролейбусного» підприємства можуть купити автобуси MAN

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Теги: транспорт, автобуси, Луцьк
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