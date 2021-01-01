вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго добігає кінця 1 травня

Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго добігає кінця 1 травня
1 травня 2021 року завершується строк дії покладання спеціальних обов’язків для виробників тепла для потреб населення. Уряд прийняв рішення не продовжувати дію ПСО для теплокомуненерго.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».

Тому ТОВ «Оператор ГТС України» вніс всіх виробників тепла для потреб населення в перелік підприємств, що не мають жодного постачальника. Згідно з чинним законодавством, таким компаніям Оператор ГРМ зобов’язаний припинити розподіл газу.

Згідно з інформацією ТОВ «Оператора ГТС України», таким підприємствам буде припинено газопостачання:

1. Комунальне підприємство Володимир-Волинськтеплоенерго Володимир-Волинської міської ради.
2. Луцьктепло ДКП.
3. Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді.
4. Моноліт Луцьк ОСББ.
5. МОСТОВИК БК ОСН.
6. Нововолинськтеплокомуненерго КП.
7. Енергія КП.
8. Ковельтепло ПТМ.
9. ПЖКГ Рожище.
10. Варм сервіс ТзОВ.

АТ «Волиньгаз» звертає увагу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що згідно з чинним законодавством виробники тепла для потреб населення, що не мають постачальника, мають припинити споживання газу до 1 травня 2021 року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волиньгаз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стежив за жертвою у магазині: раніше судимий волинянин викрав у чоловіка конверт з грошима
Сьогодні, 17:49
Запрацював перший на Волині майданчик для габаритно-вагового контролю
Сьогодні, 17:40
Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго добігає кінця 1 травня
Сьогодні, 17:29
У Луцьку в парку п'яний чоловік сильно побив жінку, потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 17:25
У луцькому парку створюють екоскульптури з обрізаного гілля. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
«Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників «Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників
22 квітень, 13:19
Сигналізатор газу в подарунок: «Волиньгаз» оголосив акцію для клієнтів Сигналізатор газу в подарунок: «Волиньгаз» оголосив акцію для клієнтів
09 квітень, 17:54
У 2021 році пів сотні споживачів «Волиньгазу» здійснили реконструкцію системи газопостачання У 2021 році пів сотні споживачів «Волиньгазу» здійснили реконструкцію системи газопостачання
05 квітень, 17:04
Спочатку сірник, а потім пальник: у Луцьку відбувся квест про газ Спочатку сірник, а потім пальник: у Луцьку відбувся квест про газ
01 квітень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині хочуть зробити платними пасовища
Сьогодні, 18:15
 0
На Волині представили нового очільника психоневрологічного інтернату
Сьогодні, 17:55
 0
Стежив за жертвою у магазині: раніше судимий волинянин викрав у чоловіка конверт з грошима
Сьогодні, 17:49
 0
Запрацював перший на Волині майданчик для габаритно-вагового контролю
Сьогодні, 17:40
 0
Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго добігає кінця 1 травня
Сьогодні, 17:29
 0
Медіа
відео
1/8