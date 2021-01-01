Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго добігає кінця 1 травня

1 травня 2021 року завершується строк дії покладання спеціальних обов’язків для виробників тепла для потреб населення. Уряд прийняв рішення не продовжувати дію ПСО для теплокомуненерго.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».Тому ТОВ «Оператор ГТС України» вніс всіх виробників тепла для потреб населення в перелік підприємств, що не мають жодного постачальника. Згідно з чинним законодавством, таким компаніям Оператор ГРМ зобов’язаний припинити розподіл газу.Згідно з інформацією ТОВ «Оператора ГТС України», таким підприємствам буде припинено газопостачання:1. Комунальне підприємство Володимир-Волинськтеплоенерго Володимир-Волинської міської ради.2. Луцьктепло ДКП.3. Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді.4. Моноліт Луцьк ОСББ.5. МОСТОВИК БК ОСН.6. Нововолинськтеплокомуненерго КП.7. Енергія КП.8. Ковельтепло ПТМ.9. ПЖКГ Рожище.10. Варм сервіс ТзОВ.АТ «Волиньгаз» звертає увагу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що згідно з чинним законодавством виробники тепла для потреб населення, що не мають постачальника, мають припинити споживання газу до 1 травня 2021 року.