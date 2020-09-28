У Луцьку в парку п'яний чоловік сильно побив жінку, потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 17:25
У Луцьку поліцейські викрили чоловіка, який побив жінку.
Про це інформує Луцьке районне управління поліції на сторінці у фейсбуці.
Стало відомо, що інцидент трапився вчора близько 02:00 години ночі на території парку ім. Лесі Українки. Під час словесного конфлікту чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, наніс умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 31-річній лучанці.
Правоохоронці викрили 32-річного раніше судимого місцевого мешканця, який спричинив жінці тілесні ушкодження. Наразі 31-річна лучанку госпіталізували до нейрохірургічного відділення Луцької міської клінічної лікарні №2.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 122 КК України.
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Про це інформує Луцьке районне управління поліції на сторінці у фейсбуці.
Стало відомо, що інцидент трапився вчора близько 02:00 години ночі на території парку ім. Лесі Українки. Під час словесного конфлікту чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, наніс умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 31-річній лучанці.
Правоохоронці викрили 32-річного раніше судимого місцевого мешканця, який спричинив жінці тілесні ушкодження. Наразі 31-річна лучанку госпіталізували до нейрохірургічного відділення Луцької міської клінічної лікарні №2.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 122 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку в парку п'яний чоловік сильно побив жінку, потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 17:25