У Луцьку в парку п'яний чоловік сильно побив жінку, потерпіла – у лікарні





Про це інформує Луцьке районне управління поліції на сторінці у фейсбуці.



Стало відомо, що інцидент трапився вчора близько 02:00 години ночі на території парку ім. Лесі Українки. Під час словесного конфлікту чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, наніс умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 31-річній лучанці.



Правоохоронці викрили 32-річного раніше судимого місцевого мешканця, який спричинив жінці тілесні ушкодження. Наразі 31-річна лучанку госпіталізували до нейрохірургічного відділення Луцької міської клінічної лікарні №2.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 122 КК України.

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