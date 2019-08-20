Запрацював перший на Волині майданчик для габаритно-вагового контролю





Про це



Завершили облаштування пункту для габаритно-вагового контролю на трасі Н 22 «Устилуг — Луцьк — Рівне», км 128, Цумань. Це перший майданчик габаритно-вагового контролю у Волинській області.



Відсьогодні, 27 квітня, інспектори Поліського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки здійснюють зважування транспортних засобів на нових італійських вагах.



Наразі завершують будівництво ще трьох таких пунктів ГВК у регіоні.





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