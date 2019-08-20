Запрацював перший на Волині майданчик для габаритно-вагового контролю
Сьогодні, 17:40
У Волинській області запрацював перший майданчик для габаритно-вагового контролю.
Про це інформує Укртрансбезпека.
Завершили облаштування пункту для габаритно-вагового контролю на трасі Н 22 «Устилуг — Луцьк — Рівне», км 128, Цумань. Це перший майданчик габаритно-вагового контролю у Волинській області.
Відсьогодні, 27 квітня, інспектори Поліського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки здійснюють зважування транспортних засобів на нових італійських вагах.
Наразі завершують будівництво ще трьох таких пунктів ГВК у регіоні.
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Про це інформує Укртрансбезпека.
Завершили облаштування пункту для габаритно-вагового контролю на трасі Н 22 «Устилуг — Луцьк — Рівне», км 128, Цумань. Це перший майданчик габаритно-вагового контролю у Волинській області.
Відсьогодні, 27 квітня, інспектори Поліського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки здійснюють зважування транспортних засобів на нових італійських вагах.
Наразі завершують будівництво ще трьох таких пунктів ГВК у регіоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 17:40