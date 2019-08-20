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Запрацював перший на Волині майданчик для габаритно-вагового контролю

Запрацював перший на Волині майданчик для габаритно-вагового контролю
У Волинській області запрацював перший майданчик для габаритно-вагового контролю.

Про це інформує Укртрансбезпека.

Завершили облаштування пункту для габаритно-вагового контролю на трасі Н 22 «Устилуг — Луцьк — Рівне», км 128, Цумань. Це перший майданчик габаритно-вагового контролю у Волинській області.

Відсьогодні, 27 квітня, інспектори Поліського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки здійснюють зважування транспортних засобів на нових італійських вагах.

Наразі завершують будівництво ще трьох таких пунктів ГВК у регіоні.

Запрацював перший на Волині майданчик для габаритно-вагового контролю

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Теги: Волинь, майданчик, габаритно-ваговий контроль
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