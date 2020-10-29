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Стежив за жертвою у магазині: раніше судимий волинянин викрав у чоловіка конверт з грошима

Стежив за жертвою у магазині: раніше судимий волинянин викрав у чоловіка конверт з грошима
Правоохоронці "по гарячих" слідах затримали грабіжника у Нововолинську.

Так, 26 квітня, близько 17 години, до поліції звернувся 57-річний мешканець Нововолинська. Чоловік повідомив, що невідомий вирвав із кишені конверт із грошовими коштами та втік у невідомому напрямку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські, які прибул на місце, оглянули прилеглу територію, де виявили рештки конверта, в якому потерпілий зберігав кошти. Також правоохоронці одразу отримали відео з камер спостереження. Завдяки цьому особу зловмисника встановили у лічені хвилини. Ним виявився 28-річний раніше судимий нововолинянин.
Стежив за жертвою у магазині: раніше судимий волинянин викрав у чоловіка конверт з грошима

З’ясувалося, що грабіжник певний час стежив за потерпілим. Він бачив, що чоловік, розраховуючись у магазині, поклав гроші у кишеню. Тому правопорушник спрямовано йшов за чоловіком, щоб заволодіти його коштами.

Злодія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші вилучили.

Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений повторно. Досудове розслідування триває.

Стежив за жертвою у магазині: раніше судимий волинянин викрав у чоловіка конверт з грошима

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Теги: грабіжник, магазин, Нововолинськ
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