На Волині представили нового очільника психоневрологічного інтернату

Колективу КП «Берестечківський психоневрологічний інтернат» Волинської обласної ради голова обласної радипредставив нового очільника закладу –Про це повідомляє Волиньрада.Представлення, на якому також були присутні заступник голови обласної ради, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної радита депутати обласної ради, відбулося 27 квітня.Голова обласної ради висловив слова вдячності за роботу попередній керівниці закладута наголосив, що інтернат повинен розвиватися, а новий керівник має вирішити ті проблеми, які роками тут існують.«Увесь депутатський корпус обласної ради буде уважно вивчати ту роботу, яку ви тут будете проводити, та очікуватиме результатів. Ми вимогливі до людей, яких призначаємо на посади в комунальні заклади. Маю надію, що ви вдихнете нове життя в цей інтернат та будете не покладаючи рук працювати для ваших пацієнтів», - наголосив Григорій Недопад.Зазначимо, що Віталія Клембу рекомендували призначити на посаду керівника Берестечківського психоневрологічного інтернату 16 березня члени конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Пізніше, 21 квітня, під час сесії обласної ради депутати проголосували за кандидатуру Віталія Клемби як керівника Берестечківського психоневрологічного інтернату.