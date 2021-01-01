вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині представили нового очільника психоневрологічного інтернату

На Волині представили нового очільника психоневрологічного інтернату
Колективу КП «Берестечківський психоневрологічний інтернат» Волинської обласної ради голова обласної ради Григорій Недопад представив нового очільника закладу – Віталія Клембу.

Про це повідомляє Волиньрада.

Представлення, на якому також були присутні заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Михайло Імберовський та депутати обласної ради, відбулося 27 квітня.

Голова обласної ради висловив слова вдячності за роботу попередній керівниці закладу Світлані Приходько та наголосив, що інтернат повинен розвиватися, а новий керівник має вирішити ті проблеми, які роками тут існують.

«Увесь депутатський корпус обласної ради буде уважно вивчати ту роботу, яку ви тут будете проводити, та очікуватиме результатів. Ми вимогливі до людей, яких призначаємо на посади в комунальні заклади. Маю надію, що ви вдихнете нове життя в цей інтернат та будете не покладаючи рук працювати для ваших пацієнтів», - наголосив Григорій Недопад.

Зазначимо, що Віталія Клембу рекомендували призначити на посаду керівника Берестечківського психоневрологічного інтернату 16 березня члени конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Пізніше, 21 квітня, під час сесії обласної ради депутати проголосували за кандидатуру Віталія Клемби як керівника Берестечківського психоневрологічного інтернату.

Довідково:

Клемба Віталій Богданович народився 25 липня 1974 року в с. Квасів Горохівського району. Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю «Вчитель історії та правознавства», а також за спеціальністю «Юрист».
Трудова діяльність:
З 1995 до 1998 рр. – вчитель історії Квасівської ЗОШ І-ІІ ст.,
З 2008 до 2009 рр. – юрист-консультант Берестечківського психоневрологічного інтернату,
З 2009 до 2010 рр. – заступник директора Горохівського психоневрологічного інтернату,
З 2010 до 2015 рр. – заступник директора Берестечківського психоневрологічного інтернату,
З 2015 до 2020 рр. – заступник голови Горохівської районної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: новий керівник, психоневрологічний інтернат, Берестечко, представлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині хочуть зробити платними пасовища
Сьогодні, 18:15
На Волині представили нового очільника психоневрологічного інтернату
Сьогодні, 17:55
Стежив за жертвою у магазині: раніше судимий волинянин викрав у чоловіка конверт з грошима
Сьогодні, 17:49
Запрацював перший на Волині майданчик для габаритно-вагового контролю
Сьогодні, 17:40
Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго добігає кінця 1 травня
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
Представили новопризначеного голову Володимир-Волинської РДА Представили новопризначеного голову Володимир-Волинської РДА
12 квітень, 18:44
У «Цуманській пущі» – новий керівник У «Цуманській пущі» – новий керівник
02 квітень, 17:10
Представили керівника Луцької окружної прокуратури Представили керівника Луцької окружної прокуратури
19 березень, 13:20
Що у декларації новопризначеного очільника Західного управління юстиції, у підпорядкуванні якого буде і Волинь Що у декларації новопризначеного очільника Західного управління юстиції, у підпорядкуванні якого буде і Волинь
17 лютий, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині хочуть зробити платними пасовища
Сьогодні, 18:15
 0
На Волині представили нового очільника психоневрологічного інтернату
Сьогодні, 17:55
 0
Стежив за жертвою у магазині: раніше судимий волинянин викрав у чоловіка конверт з грошима
Сьогодні, 17:49
 0
Запрацював перший на Волині майданчик для габаритно-вагового контролю
Сьогодні, 17:40
 0
Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго добігає кінця 1 травня
Сьогодні, 17:29
 0
Медіа
відео
1/8