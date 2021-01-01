На Волині представили нового очільника психоневрологічного інтернату
Сьогодні, 17:55
Колективу КП «Берестечківський психоневрологічний інтернат» Волинської обласної ради голова обласної ради Григорій Недопад представив нового очільника закладу – Віталія Клембу.
Про це повідомляє Волиньрада.
Представлення, на якому також були присутні заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Михайло Імберовський та депутати обласної ради, відбулося 27 квітня.
Голова обласної ради висловив слова вдячності за роботу попередній керівниці закладу Світлані Приходько та наголосив, що інтернат повинен розвиватися, а новий керівник має вирішити ті проблеми, які роками тут існують.
«Увесь депутатський корпус обласної ради буде уважно вивчати ту роботу, яку ви тут будете проводити, та очікуватиме результатів. Ми вимогливі до людей, яких призначаємо на посади в комунальні заклади. Маю надію, що ви вдихнете нове життя в цей інтернат та будете не покладаючи рук працювати для ваших пацієнтів», - наголосив Григорій Недопад.
Зазначимо, що Віталія Клембу рекомендували призначити на посаду керівника Берестечківського психоневрологічного інтернату 16 березня члени конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Пізніше, 21 квітня, під час сесії обласної ради депутати проголосували за кандидатуру Віталія Клемби як керівника Берестечківського психоневрологічного інтернату.
Довідково:
Клемба Віталій Богданович народився 25 липня 1974 року в с. Квасів Горохівського району. Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю «Вчитель історії та правознавства», а також за спеціальністю «Юрист».
Трудова діяльність:
З 1995 до 1998 рр. – вчитель історії Квасівської ЗОШ І-ІІ ст.,
З 2008 до 2009 рр. – юрист-консультант Берестечківського психоневрологічного інтернату,
З 2009 до 2010 рр. – заступник директора Горохівського психоневрологічного інтернату,
З 2010 до 2015 рр. – заступник директора Берестечківського психоневрологічного інтернату,
З 2015 до 2020 рр. – заступник голови Горохівської районної ради.
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Про це повідомляє Волиньрада.
Представлення, на якому також були присутні заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Михайло Імберовський та депутати обласної ради, відбулося 27 квітня.
Голова обласної ради висловив слова вдячності за роботу попередній керівниці закладу Світлані Приходько та наголосив, що інтернат повинен розвиватися, а новий керівник має вирішити ті проблеми, які роками тут існують.
«Увесь депутатський корпус обласної ради буде уважно вивчати ту роботу, яку ви тут будете проводити, та очікуватиме результатів. Ми вимогливі до людей, яких призначаємо на посади в комунальні заклади. Маю надію, що ви вдихнете нове життя в цей інтернат та будете не покладаючи рук працювати для ваших пацієнтів», - наголосив Григорій Недопад.
Зазначимо, що Віталія Клембу рекомендували призначити на посаду керівника Берестечківського психоневрологічного інтернату 16 березня члени конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Пізніше, 21 квітня, під час сесії обласної ради депутати проголосували за кандидатуру Віталія Клемби як керівника Берестечківського психоневрологічного інтернату.
Довідково:
Клемба Віталій Богданович народився 25 липня 1974 року в с. Квасів Горохівського району. Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю «Вчитель історії та правознавства», а також за спеціальністю «Юрист».
Трудова діяльність:
З 1995 до 1998 рр. – вчитель історії Квасівської ЗОШ І-ІІ ст.,
З 2008 до 2009 рр. – юрист-консультант Берестечківського психоневрологічного інтернату,
З 2009 до 2010 рр. – заступник директора Горохівського психоневрологічного інтернату,
З 2010 до 2015 рр. – заступник директора Берестечківського психоневрологічного інтернату,
З 2015 до 2020 рр. – заступник голови Горохівської районної ради.
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