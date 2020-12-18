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У громаді на Волині хочуть зробити платними пасовища

У громаді на Волині хочуть зробити платними пасовища
В Іваничівській громаді хочуть створити громадську організацію, яка опікуватиметься місцевими пасовищами: контролюватиме їх використання та займатиметься їхнім впорядкуванням.

Про це проінформували під час чергової сесії Іваничівської селищної ради, - пише Буг.

Так, зауважили під час засідання, місцеві активісти просять надати їм дозвіл на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

Йдеться про дві площі пасовищ – 9,35 Га та 11,37 Га.

Місцеві мешканці зможуть продовжувати випасати свою худобу на цих пасовищах, однак за певну плату.

Депутати підтримали це рішення більшістю своїх голосів.

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Теги: пасовища, Іваничівська громада
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Коментарі 1
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Потрібно створити громадську організацію по збиранню плати за використання повітря громадянами( дихання). Країна ідіотів.Ви вже надра роздали окремим вибраним,які з всенародної власності набивають власні кишені.
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