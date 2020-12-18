У громаді на Волині хочуть зробити платними пасовища





Про це проінформували під час чергової сесії Іваничівської селищної ради, - пише



Так, зауважили під час засідання, місцеві активісти просять надати їм дозвіл на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.



Йдеться про дві площі пасовищ – 9,35 Га та 11,37 Га.



Місцеві мешканці зможуть продовжувати випасати свою худобу на цих пасовищах, однак за певну плату.



Депутати підтримали це рішення більшістю своїх голосів.

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