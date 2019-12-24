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Українцям виставлять додаткові рахунки за житло: кому і скільки доведеться заплатити

Українцям виставлять додаткові рахунки за житло: кому і скільки доведеться заплатити
Українці до 1 липня 2021 року отримають квитанцію на сплату податку на нерухомість.

Про це, посилаючись на Податковий кодекс України, інформує УНІАН.

Тим, у кого квартира площею до 60 квадратів і будинок до 120 квадратних метрів, податок можна не платити.Платіжки будуть виставлені за минулий рік.

Так, у 2021-му потрібно буде заплатити за 2020-й.
Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня).

З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку. Його розмір залежить від населеного пункту.

Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2020-му це 62,5 грн, а у 2021 – му - 70,8 грн.

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Теги: податок на житло, квитанції
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