Туречинна – на жорсткому карантині: що робити українцям, які вже купили тури на травневі свята

Реджеп Таїп Ердоган приголомшив звісткою: через складну ситуацію з коронавірусом – з 29 квітня до 17 травня у країні запровадять повний категоричний локдаун.



Комендантська година, введена 14 квітня (з 21:00 до 5:00, а на вихідних був обмежений вихід на вулицю), поліпшити ситуацію не змогла, отже тепер припинять роботу всі підприємства, окрім внесених до особливого переліку Міністерством внутрішніх справ, повідомляє



Поїздки між містами можна буде здійснювати лише за спецдозволом, а міжміський громадський транспорт зможе працювати з 50-відсотковим заповненням. У неділю взагалі не працюватимуть ринки, а в інші дні – лише в окремі години.



«У період, коли Європа перебуває в процесі відкриття, ми повинні швидко скоротити кількість випадків до менш як 5 тисяч, щоб не пасти задніх. Найближчими днями нам потрібно разом докласти трохи більше зусиль, щоб досягнути бажаного полегшення», – сказав Ердоган.



Українці й удома мали досить обмежень і зовсім на інше сподівалися, купуючи тури на свята до Туреччини. Що на практиці означає для нас комендантська година, непрацюючі кафе-ресторани та ринки і напівробочий транспорт? Коли поїдемо на довгоочікуваний відпочинок?



КАРАНТИН ПО-ТУРЕЦЬКИ: МАСКИ НА ВУЛИЦЯХ І ВИПІЧКА ЗА ГРАФІКОМ



Туроператори поспішають заспокоїти туристів: готелям нічого не загрожує, відпочинок не скасовується. Компанія TEZ TOUR одразу прокоментувала ситуацію: готелі працюють, постійно проводять санітарно-епідеміологічні заходи (температурний скринінг, дезінфекцію тощо). Виходити за межі готелів можна, але у захисній масці й маючи при собі копію туристичного ваучера і паспорт. Лікарні, чергові аптеки працюють, кафе та ресторани – на доставку.



«Працівники туристичного сектору в обов’язковому порядку вакциновані, а перед початком роботи обстежені», – повідомляє заступник генерального директора TEZ TOUR в Україні Олександр Новіковський.



«Паніки серед туристів немає, як і скорочення продажів, адже карантин більшою мірою спрямований на місцеве населення і не стане на заваді відпочинку, – говорить керівник напрямку Туреччина і Вірменія Join UP! Євген Романчук. – Більшість екскурсійних об'єктів працюють у звичайному режимі. З понеділка по суботу продуктові магазини, пекарні працюють з 10:00 до 17:00. У неділю з 10:00 до 17:00 відкриті тільки пекарні й маленькі продуктові крамниці».



Тобто без улюблених турецьких солодощів, випічки українці не залишаться, головне – планувати виходи «в люди» відповідно до графіку.



Але туристи, що придбали тури на свята, вже почали нервувати, зізнається Анна Назаренко, мандрівниця і власниця туристичної компанії Forpost Travel.



«Отримала вже купу повідомлень від своїх туристів, що вилітають на травневі», – говорить вона.



«Лякаються, дзвонять, але ми пояснюємо, що вони житимуть у готелі й нічого страшного не загрожує, – описує ситуацію Євгенія Іванова, турагент і голова правління ГО «Туристичний колектив в синергії». – По-різному люди реагують, а ми, як завжди, працюємо психологами, заспокоюємо».



Українців, безумовно, новина про повний локдаун напружить, але надто хвилюватися не варто, вважає Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. Мовляв, все одно люди, що купували тури на травневі, здебільшого розраховували на спокійне святкування.



«Тож треба відпочивати, користуватися інфраструктурою готелів, – каже він. – Найчастіше українці бронювали 4-5-зіркові готелі, а вони мають басейни, хамами, спа – от цим і треба користуватися, насолоджуючись святами».



ВСЕ ОПЛАЧЕНО – ВІДСТУПАТИ ПІЗНО



Навіть якщо хтось і не погоджується провести травневі в хамамі, а бажав би більше свободи, можливостей розважитися на відпочинку, нічого не вдієш.



«Тури вже оплачені, сенсу хвилюватися нема – туроператори далеко не завжди погоджуються переносити травневі тури, – розповідає Євгенія Іванова. – За договором, порушення умов з боку туроператора нема, він не мусить повертати гроші чи переносити поїздку, бо змінилися правила перебування в іншій країні й туркомпанія вплинути на них не може».



В поодиноких випадках оператори таки йдуть на поступки і переносять дати турів, не змінюючи їх вартість, але – з травня на жовтень (через посилення локдауну або якщо готель вирішив відкласти дату відкриття), каже турагентка. Погодьтеся, не кожен може перенести відпустку з весни на осінь, та й шкода запланованого на свята відпочинку, що доведеться змарнувати.



«Туристам доводиться обирати – або їхати, як є, або відміняти тур власною волею, – говорить Іванова. – Ще можна свій тур продати, але відмовний тур – це теж втрата частини коштів».



Тому на радикальні дії її клієнти поки не йдуть – всі вже дуже хочуть відпочивати, робить висновок Євгенія, і розуміють, що в Україні наразі теж не повна свобода дій – теж локдаун. Отже, гідної альтернативи турецькому готелю немає – хіба що вдома святкувати, якщо швидко не знайдеш варіант для подорожі Україною.



«Мені здається, люди за останній рік уже звикли, що ситуація часто змінюється, постійно можливі нові обмеження, це вже стало варіантом норми, – ділиться враженнями вона. – Тому людям такі сюрпризи не подобаються, але шоку немає. Багато клієнтів ще на етапі купівлі турів перепитували – розраховувати на відпочинок у готелі, екскурсій не буде? Тобто розуміли, що кататися країною, ймовірно, не вийде».



ЧИ МОЖЕ КАРАНТИН РОЗЧАРУВАТИ?



Досі жорсткі карантинні обмеження у Туреччині (не виходити на вулицю тощо) туристів не стосувалися, говорить Ігор Голубаха.



«Хіба що адміністрація готелю може рекомендувати людям знаходитися на його території. Можливо, поїздки, екскурсії будуть частково обмежені й то стане єдиною незручністю, – вважає він. – Але я думаю, в період пандемії й без того бажаючих їздити на екскурсії, відвідувати місця скупчення людей було небагато».



Анна Назаренко нещодавно провела цілих 3 місяці у подорожі Туреччиною, а днями повернулася після двотижневої поїздки до курортного турецького узбережжя і ніколи не відчувала, щоб правила локдауну поширювалися на туристів.



«Місцеві дійсно сидять на вихідних удома, не можуть виходити на вулицю під час комендантської години, а ми весь час гуляли без будь-яких обмежень», – розповідає вона.



Віктор Стинич, автор тревел-проєкту «Подорожуй», нещодавно теж побував у Туреччині.



«Вчора з 19:00 тут ввели цілодобову комендантську годину. Триватиме до 05:00 26 квітня. Поки не помітив чогось особливого. Мені подобається турецький підхід – комендантська година тільки для своїх, – розповів він на своїй сторінці у Facebook. – Як казав один офіціант: «Туристи – це святе»».



Про те, що обмеження комендантської години досі не стосувалися туристів, повідомляє й Олександр Новіковський. «Більшість екскурсій компанії TEZ TOUR в Туреччині проводяться в звичайному режимі, з дотриманням заходів безпеки», – говорить вона.



Але все може змінитися, висловлює свою думку Анна Назаренко.



«За деякими даними (офіційної інформації від туроператорів щодо цього поки нема), нові обмеження стануть першими, що розповсюджуватимуться на туристів також, – каже вона. – Можливо, не випускатимуть більше з території готелю тощо. Поки що мої туристи гуляють Стамбулом без проблем».



Та сьогодні посол України у Туреччині Андрій Сибіга через соцмережі особисто відреагував на нововведення: пише, що відміняти відпочинок у зв’язку із запровадженням в Туреччині карантину з 29 квітня не потрібно.



«Під час робочої групи з питань прав туристів та безпеки туризму Туреччини й України міністр культури і туризму М.Н. Ерсой повідомив, що введений карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня і до 05:00 17 травня, не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмежень пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об’єкти Туреччини, – йдеться у повідомленні посла. – Міністр також зазначив, що найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери, що зробить безпечний відпочинок більш контрольованим».



Щодо безпеки на території самих готелів і поготів хвилюватися не варто, переконаний Голубаха. Ще місяць тому готельєри починали вакцинацію персоналу як підготовку до весняно-літнього сезону.



«Точних цифр не маємо, але більшість 5-зіркових готелів уже вакцинували своїх працівників, й інші теж намагаються, – говорить він. – Та й хоч де б ви зупинялися, більшість працівників за умов локдауну перебувають постійно на території готелю (проживають у стаф-хаузах – ред.) чи поруч, а отже – не користуються громадським транспортом». А відтак, мало контактують із потенційно хворими і небезпеки для гостей не становлять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 26 квітня, президент Туреччиниприголомшив звісткою: через складну ситуацію з коронавірусом –локдаун.Комендантська година, введена 14 квітня (з 21:00 до 5:00, а на вихідних був обмежений вихід на вулицю), поліпшити ситуацію не змогла, отже тепер припинять роботу всі підприємства, окрім внесених до особливого переліку Міністерством внутрішніх справ, повідомляє "Укрінформ". Поїздки між містами можна буде здійснювати лише за спецдозволом, а міжміський громадський транспорт зможе працювати з 50-відсотковим заповненням. У неділю взагалі не працюватимуть ринки, а в інші дні – лише в окремі години.«У період, коли Європа перебуває в процесі відкриття, ми повинні швидко скоротити кількість випадків до менш як 5 тисяч, щоб не пасти задніх. Найближчими днями нам потрібно разом докласти трохи більше зусиль, щоб досягнути бажаного полегшення», – сказав Ердоган.Українці й удома мали досить обмежень і зовсім на інше сподівалися, купуючи тури на свята до Туреччини. Що на практиці означає для нас комендантська година, непрацюючі кафе-ресторани та ринки і напівробочий транспорт? Коли поїдемо на довгоочікуваний відпочинок?Туроператори поспішають заспокоїти туристів: готелям нічого не загрожує, відпочинок не скасовується. Компанія TEZ TOUR одразу прокоментувала ситуацію: готелі працюють, постійно проводять санітарно-епідеміологічні заходи (температурний скринінг, дезінфекцію тощо). Виходити за межі готелів можна, але у захисній масці й маючи при собі копію туристичного ваучера і паспорт. Лікарні, чергові аптеки працюють, кафе та ресторани – на доставку.«Працівники туристичного сектору в обов’язковому порядку вакциновані, а перед початком роботи обстежені», – повідомляє заступник генерального директора TEZ TOUR в Україні«Паніки серед туристів немає, як і скорочення продажів, адже карантин більшою мірою спрямований на місцеве населення і не стане на заваді відпочинку, – говорить керівник напрямку Туреччина і Вірменія Join UP!. – Більшість екскурсійних об'єктів працюють у звичайному режимі. З понеділка по суботу продуктові магазини, пекарні працюють з 10:00 до 17:00. У неділю з 10:00 до 17:00 відкриті тільки пекарні й маленькі продуктові крамниці».Тобто без улюблених турецьких солодощів, випічки українці не залишаться, головне – планувати виходи «в люди» відповідно до графіку.Але туристи, що придбали тури на свята, вже почали нервувати, зізнається Анна Назаренко, мандрівниця і власниця туристичної компанії Forpost Travel.«Отримала вже купу повідомлень від своїх туристів, що вилітають на травневі», – говорить вона.«Лякаються, дзвонять, але ми пояснюємо, що вони житимуть у готелі й нічого страшного не загрожує, – описує ситуацію Євгенія Іванова, турагент і голова правління ГО «Туристичний колектив в синергії». – По-різному люди реагують, а ми, як завжди, працюємо психологами, заспокоюємо».Українців, безумовно, новина про повний локдаун напружить, але надто хвилюватися не варто, вважає, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. Мовляв, все одно люди, що купували тури на травневі, здебільшого розраховували на спокійне святкування.«Тож треба відпочивати, користуватися інфраструктурою готелів, – каже він. – Найчастіше українці бронювали 4-5-зіркові готелі, а вони мають басейни, хамами, спа – от цим і треба користуватися, насолоджуючись святами».Навіть якщо хтось і не погоджується провести травневі в хамамі, а бажав би більше свободи, можливостей розважитися на відпочинку, нічого не вдієш.«Тури вже оплачені, сенсу хвилюватися нема – туроператори далеко не завжди погоджуються переносити травневі тури, – розповідає Євгенія Іванова. – За договором, порушення умов з боку туроператора нема, він не мусить повертати гроші чи переносити поїздку, бо змінилися правила перебування в іншій країні й туркомпанія вплинути на них не може».В поодиноких випадках оператори таки йдуть на поступки і переносять дати турів, не змінюючи їх вартість, але – з травня на жовтень (через посилення локдауну або якщо готель вирішив відкласти дату відкриття), каже турагентка. Погодьтеся, не кожен може перенести відпустку з весни на осінь, та й шкода запланованого на свята відпочинку, що доведеться змарнувати.«Туристам доводиться обирати – або їхати, як є, або відміняти тур власною волею, – говорить Іванова. – Ще можна свій тур продати, але відмовний тур – це теж втрата частини коштів».Тому на радикальні дії її клієнти поки не йдуть – всі вже дуже хочуть відпочивати, робить висновок Євгенія, і розуміють, що в Україні наразі теж не повна свобода дій – теж локдаун. Отже, гідної альтернативи турецькому готелю немає – хіба що вдома святкувати, якщо швидко не знайдеш варіант для подорожі Україною.«Мені здається, люди за останній рік уже звикли, що ситуація часто змінюється, постійно можливі нові обмеження, це вже стало варіантом норми, – ділиться враженнями вона. – Тому людям такі сюрпризи не подобаються, але шоку немає. Багато клієнтів ще на етапі купівлі турів перепитували – розраховувати на відпочинок у готелі, екскурсій не буде? Тобто розуміли, що кататися країною, ймовірно, не вийде».Досі жорсткі карантинні обмеження у Туреччині (не виходити на вулицю тощо) туристів не стосувалися, говорить Ігор Голубаха.«Хіба що адміністрація готелю може рекомендувати людям знаходитися на його території. Можливо, поїздки, екскурсії будуть частково обмежені й то стане єдиною незручністю, – вважає він. – Але я думаю, в період пандемії й без того бажаючих їздити на екскурсії, відвідувати місця скупчення людей було небагато».нещодавно провела цілих 3 місяці у подорожі Туреччиною, а днями повернулася після двотижневої поїздки до курортного турецького узбережжя і ніколи не відчувала, щоб правила локдауну поширювалися на туристів.«Місцеві дійсно сидять на вихідних удома, не можуть виходити на вулицю під час комендантської години, а ми весь час гуляли без будь-яких обмежень», – розповідає вона., автор тревел-проєкту «Подорожуй», нещодавно теж побував у Туреччині.«Вчора з 19:00 тут ввели цілодобову комендантську годину. Триватиме до 05:00 26 квітня. Поки не помітив чогось особливого. Мені подобається турецький підхід – комендантська година тільки для своїх, – розповів він на своїй сторінці у Facebook. – Як казав один офіціант: «Туристи – це святе»».Про те, що обмеження комендантської години досі не стосувалися туристів, повідомляє й Олександр Новіковський. «Більшість екскурсій компанії TEZ TOUR в Туреччині проводяться в звичайному режимі, з дотриманням заходів безпеки», – говорить вона.Але все може змінитися, висловлює свою думку Анна Назаренко.«За деякими даними (офіційної інформації від туроператорів щодо цього поки нема), нові обмеження стануть першими, що розповсюджуватимуться на туристів також, – каже вона. – Можливо, не випускатимуть більше з території готелю тощо. Поки що мої туристи гуляють Стамбулом без проблем».Та сьогодні посол України у Туреччинічерез соцмережі особисто відреагував на нововведення: пише, що відміняти відпочинок у зв’язку із запровадженням в Туреччині карантину з 29 квітня не потрібно.«Під час робочої групи з питань прав туристів та безпеки туризму Туреччини й України міністр культури і туризму М.Н. Ерсой повідомив, що введений карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня і до 05:00 17 травня, не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмежень пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об’єкти Туреччини, – йдеться у повідомленні посла. – Міністр також зазначив, що найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери, що зробить безпечний відпочинок більш контрольованим».Щодо безпеки на території самих готелів і поготів хвилюватися не варто, переконаний Голубаха. Ще місяць тому готельєри починали вакцинацію персоналу як підготовку до весняно-літнього сезону.«Точних цифр не маємо, але більшість 5-зіркових готелів уже вакцинували своїх працівників, й інші теж намагаються, – говорить він. – Та й хоч де б ви зупинялися, більшість працівників за умов локдауну перебувають постійно на території готелю (проживають у стаф-хаузах – ред.) чи поруч, а отже – не користуються громадським транспортом». А відтак, мало контактують із потенційно хворими і небезпеки для гостей не становлять.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію