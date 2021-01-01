Фестиваль «Волинська Голандія 2021» затримується: тюльпани не хочуть зацвітати
Сьогодні, 01:10
Фестиваль квітів «Волинська Голландія 2021» затримується через холодну погоду. Раніше повідомляли, що він відбудеться після Великодня.
Як кажуть організатори фестивалю сільськогосподарський кооператив «ЛіліЛайн» на своїй сторінці у Фейсбуці,через прохолодну весну тюльпани не зацвітають, відповідно фестиваль, який відбувається біля села Свидники Ковельського району, переноситься.
«Наразі на полі не розпустилися навіть дерева, не кажучи вже про тюльпани. Тому зараз немає сенсу їхати на локацію, бо з таким же успіхом ви можете подивитися на пшеничні поля, -пишуть організатори.- Ми щодня оглядаємо поле, підбадьорюємо кожен тюльпанчик і як тільки почнеться цвітіння ми одразу розповімо вам цю радісну звістку!»
Переглянути фотографії минулорічного фестивалю можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як кажуть організатори фестивалю сільськогосподарський кооператив «ЛіліЛайн» на своїй сторінці у Фейсбуці,через прохолодну весну тюльпани не зацвітають, відповідно фестиваль, який відбувається біля села Свидники Ковельського району, переноситься.
«Наразі на полі не розпустилися навіть дерева, не кажучи вже про тюльпани. Тому зараз немає сенсу їхати на локацію, бо з таким же успіхом ви можете подивитися на пшеничні поля, -пишуть організатори.- Ми щодня оглядаємо поле, підбадьорюємо кожен тюльпанчик і як тільки почнеться цвітіння ми одразу розповімо вам цю радісну звістку!»
Переглянути фотографії минулорічного фестивалю можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Фестиваль «Волинська Голандія 2021» затримується: тюльпани не хочуть зацвітати
Сьогодні, 01:10
В Україні пропонують включити у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету
Сьогодні, 00:22
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українцям виставлять додаткові рахунки за житло: кому і скільки доведеться заплатити
27 квітень, 22:15