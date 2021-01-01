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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 квітня
У Волинській області завтра, 28 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 9-14° тепла.

У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами синоптиків, також очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 10-12° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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