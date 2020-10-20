Вперше у Луцьку може з'явитися пішохідна набережна, яка з'єднає кілька мікрорайонів. ФОТО

Андрій Покровський запропонував покійному Луцькому міському голові Миколі Романюку облаштувати рекреаційну прогулянкову зону вздовж річки Сапалаївки. Бізнесмен взявся самотужки облагородити частину території і так на світ «народився» «Сіті Парк».



Проте загалом його ідея більш масштабна, пише



«Територія шириною 25 метрів з обох берегів річки є природоохоронною зоною, тут не можна будувати. Я пропоную раціонально використати цю величезну ділянку з користю для нашого міста.



Вздовж річки можна викласти пішохідні алеї з лавками та сучасним вуличним освітленням. Тут буде зручно ходити пішки, їхати на велосипеді, електросамокаті чи роликах. Це стане додатковим маршрутом, який з’єднає мікрорайони міста і парки та створить комфортні умови для пересування Луцьком», – розповів Покровський.



Бізнесмен каже, що у багатьох містах Європи вздовж річок створюються цілі набережні для піших прогулянок та й взагалі максимально заоохочується пересування пішки або ж з використанням власного екологічного транспорту.



(пішохідна набережна в рекреаційній зоні «Сіті парк»)



«Рекреаційна зона «Сіті парк», яка створена у 2015 році з моєї ініціативи, є яскравим прикладом, що такий проєкт може бути дуже успішним, довговічним, приваблюватиме лучан та гостей міста», – підкреслив він.



Звідки та куди?





Сьогодні активно ведеться розробка комплексної транспортної схеми обласного центру. За цю роботу відповідають фахівці Луцького національного технічного університету, які нещодавно продемонстрували свої напрацювання у стінах міської ради.



Вивчивши побачене, ряд депутатів, архітекторів, представників транспортної галузі та інші подали свої пропозиції ЛНТУ для врахування. Не залишився осторонь і Громадянський Рух «СВІДОМІ» (засновником якого є Андрій Покровський), виклавши власні доповнення у 13 пунктах. Один із них – проектування та подальше будівництво велосипедної та пішохідної доріжок вздовж Сапалаївки.



Зі слів заступника голови фракції «СВІДОМИХ» у Луцькраді Михайла Находа, маршрут розпочинатиметься від проспекту Відродження, пролягатиме через парк 900-річчя та з’єднуватиметься з рекреаційною територією, яка буде знаходитися поряд із житловим комплексом «Оселя парк» (комплекс будує компанія «Казкова оселя»).



(міст на проспекті Відродження. Тут може розпочинатися маршрут)





(Ось як виглядає аналогічний міст у «Сіті парку» в реконструйованій частині маршуруту)



(Так може виглядати доріжка після реконструкції)





(мальовничий парк 900-річчя може стати ідеальним початком маршруту. Наступну ж територію для початку доведеться привести впорядок. Частину цієї роботи виконає ТзОВ «Казкова оселя» за свої кошти)





(Частково благоустрій уже проведено...)





Звідти він продовжиться вздовж річки до мосту на вулиці Карпенка-Карого. Тут доведеться його або перервати, або запроектувати перехід, оскільки під мостом доріжку прокласти не вийде, а на ньому знаходиться проїзна частина. Також перешкоджає залізнична колія з іншої сторони дороги.



Далі маршрут відновиться на іншій стороні дороги та пролягатиме вздовж русла до вулиці Задворецької, де з’єднається із «Сіті парком» та, будучи прокладеним паралельно дитячій залізниці, продовжиться аж до вулиці Шопена. За приблизними підрахунками довжина маршруту становитиме близько трьох кілометрів.



(міст на вулиці Задворецькій. З іншої сторони – «Сіті парк»)





(останній відрізок пролягатиме паралельно з дитячою залізницею)





Наход зазначає, що фахівці провели попередній аналіз, дослідили документацію, рельєф та прийшли до висновку, що реалізація цього проєкту цілком можлива.



«Це було б дуже зручно та комфортно для людей, які люблять гуляти пішки чи кататися на велосипеді. Для мам з колясками та інших. Також там може бути й інша інфраструктура: лавочки, сквери. Обов’язково потрібно передбачити декілька місць для підйому на центральні вулиці міста. Загалом я вважаю, що такий проєкт дуже б додав рекреаційної привабливості Луцьку», – сказав депутат.



Аналогічну думку має і директор ТзОВ«Казкова оселя» Андрій Худоба. Він зазначив, що за власні кошти компанія збудує прогулянкові доріжки на обох берегах річки, починаючи від мосту, який з’єднує вулицю Чорновола з мікрорайоном Балка, та завершуючи парком 900-річчя (до мосту, який з’єднує парк та вулицю Ветеранів). Вони пролягатимуть через територію ЖК «Оселя парк» та виходитимуть на кількасот метрів за його межі.



«В нашій компанії так склалося історично, що соціальна відповідальність є дуже важливою. Андрій Покровський розпочав свою будівельну діяльність зі створення «Сіті парку», провівши там дуже масштабний благоустрій. Разом із цим, зважаючи на те, що в нашому місті звикли будувати з високою щільністю, ми вирішили вийти за межі свого комплексу та привести в порядок і навколишні землі», – розповів Худоба.



Зі слів забудовника, вартість одного квадратного метру доріжки становить близько 600-700 гривень. Наразі фахівці вже розпочали роботи з благоустрою прилеглої до житлового комплексу території та займаються мостом, який з’єднує Чорновола та Балку. Зазначимо, що окрім доріжок, компанія облаштує мультифункціональний спортивний та дитячі майданчики, місця для вигулу тварин, пірси для рибалок, лавочки тощо. Завершити планують у 2022 році.



«Дуже хочеться, щоб впровадження нашої ініціативи переросло у виконання масштабного проєкту, який подарує лучанам чудову прогулянкову зону на кілька кілометрів», – резюмував директор «Казкової оселі».



(Роботи вже розпочалися)



А що каже експерт?





Архітектор Роман Литвин займався проектуванням згаданого раніше «Сіті парку», отримавши нагороду від Національної спілки архітекторів України. Окрім цього, його компанія «Ariva Urban» розробила концепцію реконструкції парку 900-річчя, яку згодом було затверджено владою.



З його слів, запропонований проєкт цікавий та має великий потенціал, проте до його впровадження потрібен серйозний та системний підхід.



«Це крутий проект зеленого коридору, який, на мою думку, дуже потрібен Луцьку. Я позитивно ставлюсь до цієї ініціативи і благоустрій «Сіті парку» проектував як частину запропонованої концепції. Разом із цим із нею добре поєднується наш проєкт щодо розвитку парку 900-річчя», – резюмував він.



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Це стане додатковим маршрутом, який з’єднає мікрорайони міста і парки та створить комфортні умови для пересування Луцьком», – розповів Покровський.Бізнесмен каже, що у багатьох містах Європи вздовж річок створюються цілі набережні для піших прогулянок та й взагалі максимально заоохочується пересування пішки або ж з використанням власного екологічного транспорту.«Рекреаційна зона «Сіті парк», яка створена у 2015 році з моєї ініціативи, є яскравим прикладом, що такий проєкт може бути дуже успішним, довговічним, приваблюватиме лучан та гостей міста», – підкреслив він.Сьогодні активно ведеться розробка комплексної транспортної схеми обласного центру. За цю роботу відповідають фахівці Луцького національного технічного університету, які нещодавно продемонстрували свої напрацювання у стінах міської ради.Вивчивши побачене, ряд депутатів, архітекторів, представників транспортної галузі та інші подали свої пропозиції ЛНТУ для врахування. Не залишився осторонь і Громадянський Рух «СВІДОМІ» (засновником якого є Андрій Покровський), виклавши власні доповнення у 13 пунктах. Один із них – проектування та подальше будівництво велосипедної та пішохідної доріжок вздовж Сапалаївки.Зі слів заступника голови фракції «СВІДОМИХ» у Луцькраді, маршрут розпочинатиметься від проспекту Відродження, пролягатиме через парк 900-річчя та з’єднуватиметься з рекреаційною територією, яка буде знаходитися поряд із житловим комплексом «Оселя парк» (комплекс будує компанія «Казкова оселя»).Звідти він продовжиться вздовж річки до мосту на вулиці Карпенка-Карого. Тут доведеться його або перервати, або запроектувати перехід, оскільки під мостом доріжку прокласти не вийде, а на ньому знаходиться проїзна частина. Також перешкоджає залізнична колія з іншої сторони дороги.Далі маршрут відновиться на іншій стороні дороги та пролягатиме вздовж русла до вулиці Задворецької, де з’єднається із «Сіті парком» та, будучи прокладеним паралельно дитячій залізниці, продовжиться аж до вулиці Шопена. За приблизними підрахунками довжина маршруту становитиме близько трьох кілометрів.Наход зазначає, що фахівці провели попередній аналіз, дослідили документацію, рельєф та прийшли до висновку, що реалізація цього проєкту цілком можлива.«Це було б дуже зручно та комфортно для людей, які люблять гуляти пішки чи кататися на велосипеді. Для мам з колясками та інших. Також там може бути й інша інфраструктура: лавочки, сквери. Обов’язково потрібно передбачити декілька місць для підйому на центральні вулиці міста. Загалом я вважаю, що такий проєкт дуже б додав рекреаційної привабливості Луцьку», – сказав депутат.Аналогічну думку має і директор ТзОВ«Казкова оселя». Він зазначив, що за власні кошти компанія збудує прогулянкові доріжки на обох берегах річки, починаючи від мосту, який з’єднує вулицю Чорновола з мікрорайоном Балка, та завершуючи парком 900-річчя (до мосту, який з’єднує парк та вулицю Ветеранів). Вони пролягатимуть через територію ЖК «Оселя парк» та виходитимуть на кількасот метрів за його межі.«В нашій компанії так склалося історично, що соціальна відповідальність є дуже важливою. Андрій Покровський розпочав свою будівельну діяльність зі створення «Сіті парку», провівши там дуже масштабний благоустрій. Разом із цим, зважаючи на те, що в нашому місті звикли будувати з високою щільністю, ми вирішили вийти за межі свого комплексу та привести в порядок і навколишні землі», – розповів Худоба.Зі слів забудовника, вартість одного квадратного метру доріжки становить близько 600-700 гривень. Наразі фахівці вже розпочали роботи з благоустрою прилеглої до житлового комплексу території та займаються мостом, який з’єднує Чорновола та Балку. Зазначимо, що окрім доріжок, компанія облаштує мультифункціональний спортивний та дитячі майданчики, місця для вигулу тварин, пірси для рибалок, лавочки тощо. Завершити планують у 2022 році.«Дуже хочеться, щоб впровадження нашої ініціативи переросло у виконання масштабного проєкту, який подарує лучанам чудову прогулянкову зону на кілька кілометрів», – резюмував директор «Казкової оселі».Архітектор Роман Литвин займався проектуванням згаданого раніше «Сіті парку», отримавши нагороду від Національної спілки архітекторів України. Окрім цього, його компанія «Ariva Urban» розробила концепцію реконструкції парку 900-річчя, яку згодом було затверджено владою.З його слів, запропонований проєкт цікавий та має великий потенціал, проте до його впровадження потрібен серйозний та системний підхід.«Це крутий проект зеленого коридору, який, на мою думку, дуже потрібен Луцьку. Я позитивно ставлюсь до цієї ініціативи і благоустрій «Сіті парку» проектував як частину запропонованої концепції. Разом із цим із нею добре поєднується наш проєкт щодо розвитку парку 900-річчя», – резюмував він.

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