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«Старий Луцьк» взяв реванш у «Львівської Політехніки»

«Старий Луцьк» взяв реванш у «Львівської Політехніки»
Сьогодні, 27 квітня, у Львові баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» взяв переконливий реванш у «Львівської Політехніки» на виїзді (66:85) та повернув чвертьфінальну серію до обласного центру Волині.

Як повідомляє пресслужба волинських баскетболістів, гра для гостей розпочалася дуже непогано. Юрченко заробив декілька важливих очок. При рахунку 2-10 Ярослав Зубрицький взяв тайм-аут. Після цього «Львівська Політехніка» зробила ривок і наздогнала волинян, а потім і взагалі вийшла вперед у рахунку. Тим не менш, останнє слово було за лучанами: Унгурян влучив «базер» – 17-17.

Друга чверть запам’яталася великою кількістю фолів. Більшість з них судді виписували гравцям з Луцька: Федчук та Унгурян вже знаходилися на «фол траблі». Проте така ситуація, здавалося, лише розізлила «Старий Луцьк». Волиняни нарощували свою перевагу. Передусім, варто відзначити Федчука та Дейну. На велику перерву суперники пішли за рахунку 32-44.

Після перерви гості збільшували свою перевагу. Коцько, Унгурян та Юрченко збільшили гандикап своєї команди до 19 очок. В господарів традиційно активним був Полюляк. Микола чи не єдиний вірив у кабмек своєї команди. Проти Глушка фолили при виконанні дальньої спроби: Петро влучив два з трьох дальніх кидків – 48-64.

В останній десятихвилинці лучани продовжили демонструвати впевнену гру і неймовірну жагу до перемоги. Ні травма Коцька, ні п’ятий фол Унгуряна не завадили лучанам взяти впевнений реванш у суперника: 66-85 на користь хлопців Журжія. Найрезультативнішим гравцем матчу став Едуард Федчук (25 очок та 7 асистів). Вирішальний матч команди зіграють у Луцьку 30-го квітня.


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Теги: Старий Луцьк, Львівська політехніка, матч
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