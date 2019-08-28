У Луцьку хочуть безплатно харчувати медиків, які борються з коронавірусом





Про це стало відомо під час бюджетної комісії Луцької міської ради 26 квітня, – пишуть



Як повідомив начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін, дворазове харчування, обід та вечерю, за кошти міського бюджету отримуватимуть медики тимчасового ковідного госпіталю при Луцькому клінічному пологовому будинку та Луцької міської клінічної лікарні.



Зі слів головного медика Луцька, харчування персоналу вищезгаданих медичних установ обійдеться бюджету у 470 тисяч гривень. Цих коштів має вистачити на період з 1 квітня по 1 червня.



«Медичні установи не можуть харчувати власним коштом працівників, оскільки це може привести до втрати прибутковості лікарень. У листопаді минулого року виділяли таку ж суму. Її вистачило до кінця березня», – заначив Лотвін.



Члени профільної комісії проголосували «за» проект рішення і рекомендували його до розгляду під час сесії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Персонал двох медичних установ Луцької територіальної громади, які стаціонарно лікують хворих на COVID-19, планують харчувати двічі на день за кошти міського бюджету.Про це стало відомо під час бюджетної комісії Луцької міської ради 26 квітня, – пишуть ІА Волинські новини Як повідомив начальник управління охорони здоров’я, дворазове харчування, обід та вечерю, за кошти міського бюджету отримуватимуть медики тимчасового ковідного госпіталю при Луцькому клінічному пологовому будинку та Луцької міської клінічної лікарні.Зі слів головного медика Луцька, харчування персоналу вищезгаданих медичних установ обійдеться бюджету у 470 тисяч гривень. Цих коштів має вистачити на період з 1 квітня по 1 червня.«Медичні установи не можуть харчувати власним коштом працівників, оскільки це може привести до втрати прибутковості лікарень. У листопаді минулого року виділяли таку ж суму. Її вистачило до кінця березня», – заначив Лотвін.Члени профільної комісії проголосували «за» проект рішення і рекомендували його до розгляду під час сесії.

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